Oud-teambaas Steiner sleept Haas F1 voor de rechter

In rechtbankpapieren die zijn ingediend in Mecklenburg, North Carolina, beweert Günther Steiner dat zijn voormalig werkgever hem niet heeft betaald voor commissies die hij over meerdere jaren verschuldigd was, wat in strijd was met een arbeidsovereenkomst die hij had. Hij beweert daarnaast dat het Amerikaanse team, waar hij na het seizoen 2023 afscheid van moest nemen omdat zijn contract niet werd verlengd, merchandise verkoopt met zijn naam en beeltenis en hem ook nog op de officiële website afbeeldt. Dit gebeurt volgens Steiner zonder toestemming en hij zou daar dus niet de royalty's voor krijgen waar hij recht op heeft.

In de gerechtelijke documenten zijn veel details met de zwarte stift bewerkt. In die documenten zet Steiner zijn zaak uiteen dat hij betaald had moeten worden voor commissies die hem in 2021, 2022 en 2023 toekwamen en die vielen onder de periode van zijn meest recente arbeidscontract. "Haas F1 heeft ervoor gekozen om het arbeidscontract van de heer Steiner niet te verlengen: dat is hun goed recht", valt in de documenten te lezen. "Maar Haas F1 heeft gedaan waar het geen recht toe heeft en heeft geweigerd om de heer Steiner [bedrag geredigeerd] te betalen die hij verschuldigd is onder zijn arbeidsovereenkomst. Maar na jaren van acceptatie van de voordelen van Steiners reputatie, ervaring en diepe connecties binnen de sport, kan Haas F1 Steiner niet de voordelen onthouden die hij heeft verdiend."

De rechtbankdocumenten hebben de specifieke details van de commissies die Steiner zegt verschuldigd te zijn niet onthuld, maar ze zouden verband kunnen houden met sponsordeals die hij naar het team heeft gebracht. Bovendien vindt Steiner dat Haas niet correct heeft gehandeld door zijn imago en merk te blijven gebruiken. In de documenten wordt ook beweerd dat Haas flink geprofiteerd heeft van de aanwezigheid van Steiner in de Netflix-serie Drive to Survive, waardoor hij uitgroeide tot cultheld. "Haas F1 was vaak te zien in de serie en de aanwezigheid van de heer Steiner in de show heeft meer en meer fans naar Haas F1 geleid. Deze aandacht was zeer waardevol voor het opkomende raceteam, vooral omdat het op zoek was naar extra inkomsten om zichzelf te ondersteunen in de beruchte dure Formule 1-omgeving."

Steiner beweert dat Haas ook winst blijft maken met zijn merk en imago, iets wat het F1-team volgens hem niet mag doen omdat zijn arbeidsovereenkomst was beëindigd. "Haas F1 heeft niet het recht om de naam, het imago en de gelijkenis van de heer Steiner te gebruiken of te exploiteren in welke vorm van media dan ook na de beëindiging van zijn dienstverband. Haas F1 heeft de heer Steiner niet gecompenseerd voor het ongeoorloofde gebruik van zijn naam, beeltenis en gelijkenis.”