Oud-medewerker Tyrrell: "Porpoising kan tragische gevolgen hebben"

De terugkeer van het grondeffect heeft ook het fenomeen porpoising weer laten opdoemen, waarbij F1-auto's door een plots stoppende luchtstroom hevig beginnen te hobbelen. Het probleem werd in F1 voor het laatst waargenomen in de jaren tachtig, toen de bolides ook gebruikmaakten van grondeffect. Ook in andere raceklassen, zoals Le Mans, hebben sommige auto's hier op hoge snelheid last van.

Jean-Claude Migeot, voormalig aerodynamica specialist bij Tyrrell, zegt dat de gelimiteerde opties met de ophanging ervoor zorgen dat F1-teams een oplossing moeten vinden in de aerodynamische ontwikkeling. "Er is zeer weinig vrijheid om op mechanisch gebied een oplossing te vinden, gezien het verbod op de actieve wielophanging", vertelt Migeot aan Motorsport.com. "Je kunt de optimalisatie van de statische krachten, die de auto in de beste positie brengen in elke bocht, niet negeren. Op het gebied van de ophanging kan een inerter misschien helpen, maar dat is weer verboden. Een andere uitvinding, zoals toentertijd de skirts, kan wellicht helpend zijn. De oplossing ligt in de windtunnel. Het is kijken naar deze krachten en die samen met de statische krachten optimaliseren. Ik ben bang dat dit tijd gaat kosten. We hebben in Barcelona nog maar het topje van de ijsberg gezien."

Tekst gaat verder onder de foto

Satoru Nakajima in de Tyrrell 019 Foto: Ercole Colombo

Migeot legt uit dat de oorzaak van porpoising in de aerodynamische krachten aan de onderzijde van auto zit. Hij voegt eraan toe dat, als teams geen oplossing vinden, het rijden op hobbelige circuits tragische gevolgen kan hebben als de FIA hier niet tijdig op reageert.

"Want als je hard remt om in te halen, ga je porpoising juist prikkelen", vervolgt hij. "We gaan wellicht heel slechte dingen zien. Ik denk dat de FIA wel eerder reageert, helemaal als niemand de tijd heeft om de beste oplossing te vinden. Ik hoop natuurlijk dat ik het mis heb, want dat kan voor nare verrassingen zorgen. Ze vertrouwen veel op de downforce van de onderkant, maar ze hebben de stap daarvoor helemaal weggehaald. Dat kan wel eens de reden zijn. Als ze die stap weer toevoegen, gaat de downforce omlaag en krijgen we dus wel te maken met langzamere auto's. Dat is misschien niet helemaal goed, maar op dit moment het minst erg."