Oud-manager wijst aan waar Perez zich in 2023 moet verbeteren

Sergio Perez kende vorig jaar een sterk begin van het seizoen. Hij pakte de pole in Saudi-Arabië, werd tweede in de GP’s van Australië, Emilia-Romagna en Spanje, en won de Grand Prix van Monaco, waarna het er even op leek dat hij een woordje mee kon spreken in de strijd om de wereldtitel. Naarmate de RB18 verder werd ontwikkeld, begon de Mexicaan zich echter minder comfortabel te voelen in de auto, terwijl Verstappen juist beter ging presteren. Uiteindelijk greep hij in het kampioenschap net naast de tweede plaats.

In 2023 zal Perez opnieuw een gooi naar de titel willen doen. Eind vorig jaar liet hij bij het FIA-gala in Bologna weten dat het de goede kant opgaat voor komend seizoen. Adrian Fernandez, die twee jaar lang zijn manager was, denkt echter dat zijn oude pupil een flinke stap zal moeten maken om op het niveau van Max Verstappen te kunnen komen. “Checo presteert goed. Het probleem is alleen dat Verstappen naast hem rijdt”, zegt Fernandez tegen Motorsport.com over de verrichtingen van Perez tijdens diens tweede seizoen bij Red Bull Racing. “Checo is een uitstekende rijder en inmiddels zeer ervaren. Maar hij moet nu zien uit te vinden wat Max anders doet dan hij.”

“Max rijdt natuurlijk al wat langer voor Red Bull en het team is helemaal om hem heen gebouwd. Dat in ogenschouw genomen doet Checo het ook zeker niet verkeerd en doet hij waarschijnlijk ook precies wat het team van hem verlangt”, aldus Fernandez, die zelf een succesvolle carrière als coureur had in de Amerikaanse IndyCar. “Maar hij zal straks wel een tandje bij moeten zetten. En dat weet hij zelf denk ik ook. Red Bull was vorig jaar namelijk heel erg sterk, maar als de concurrentie er komend seizoen dichterbij zit, zal het voor het team nog belangrijker zijn om twee coureurs te hebben die vooraan meestrijden.”

Verstappen nagenoeg onaantastbaar

Als het gaat om de ambities van Perez om voor de wereldtitel te gaan, zegt Fernandez: “Max zit gewoon op een ander niveau. Hij is van het kaliber Senna, Schumacher en Hamilton. Ik geloof in Checo’s kunnen hoor, maar om ook op dat niveau te komen, zal hij een flinke stap moeten maken. En dan heb ik het niet zozeer over hoe rijdt, maar meer over hoe hij samenwerkt met de engineers om de auto naar zijn zin te krijgen en zijn consistentie over het hele seizoen genomen.” Met name op dat laatste vlak moet Perez aan de bak, meent Fernandez. “Een keer de snelste zijn over een ronde, een sessie bovenaan eindigen of een race winnen, het is allemaal leuk en aardig, als je voor het kampioenschap gaat, zal je het hele seizoen sterk moeten zijn. Kijk naar Valtteri Bottas. Hij heeft jaren in de beste auto gezeten, maar slaagde er niet in om kampioen te worden. Het verschil tussen hem en Lewis? Consistentie. Dat is hetgeen wat kampioenen zo speciaal maakt.”

Ook als Perez erin slaagt zich te verbeteren, wacht hem nog een hels karwei, zo constateert Fernandez. “Max is op dit moment nagenoeg onaantastbaar. Hij maakt nauwelijks fouten. En als er onverhoopt iets misgaat, weet hij die tegenslag alsnog te boven te komen. Zoals in Austin. Daar vocht hij na een probleem in de pits alsof hij voor de wereldtitel aan vechten was, terwijl hij al kampioen was. De titel was binnen, maar hij bleef er elke race voor gaan. Hij bleef dezelfde Max. Al vind ik dat hij wel meer met zijn hoofd is gaan rijden, waar hij eerder nog wel eens te veel risico nam en crashte. Hij is veel volwassener. En als je iemand naast je hebt rijden die zo sterk is als Max en steeds vanaf de eerste ronde meteen snel is zoals hij, dan is dat behoorlijk intimiderend.”

Mocht Perez erin slagen om Verstappen in 2023 te verslaan voor het kampioenschap, dan maakt hij zich volgens Fernandez meteen onsterfelijk. “Want dan heeft hij de beste coureur van dit moment verslagen. Er ligt dus een enorme kans voor hem maar ook een enorme uitdaging.”