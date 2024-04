Oud-F1-trainer Max Verstappen: Afzonderen tijdens F1-weekend super belangrijk

Formule 1-coureurs hebben drukke schema's, al helemaal tijdens de raceweekenden. Toch is zo nu en dan te zien hoe Max Verstappen in een F1-weekend - zoals onlangs nog voor de Grand Prix van Saudi-Arabië - actief is op iRacing met een controller of even zijn zinnen verzet met een potje EA FC. In de F1-podcast van Sky Sports geeft Verstappens oud-trainer Brad Scanes aan dat er nogal een mythe is ontstaan rondom Verstappens 'koffertje' om te kunnen gamen tijdens een raceweekend. "Het is een beetje een mythe dat het voor of tijdens de sessies gebeurde", vertelt Scanes, die het verhaal meteen ontkracht. "We hebben de PlayStation nooit naar het circuit meegenomen."

Wel geeft Scanes toe dat Verstappen af en toe de draagbare PlayStation opstartte voor wat ontspanning in de avond na de sessies. "Dat kan dan om FIFA of Call of Duty gaan, of wat virtuele races", legt de voormalig trainer uit. "Maar het was zijn manier om zich even uit te schakelen en om wat tijd met zijn vrienden door te brengen omdat zij dan ook allemaal online zijn. En dat kan niet onopgemerkt blijven omdat we weg zijn. We zitten steeds in een hotelkamer en de afgelopen twee jaar kon Max niet echt uitgaan, ook niet even voor een dinertje en dat soort zaken omdat het met al die fans en de hype onmogelijk is, supermoeilijk."

Volgens Scanes mag daarom ook niet onderschat worden hoe belangrijk die momenten van rust en gamen zijn voor Verstappen om zich te kunnen blijven focussen op zijn werk in de Formule 1. "Dat je de mogelijkheid hebt om met je vrienden te communiceren en die rust te hebben en aan iets anders te denken, mag niet onopgemerkt blijven als je kijkt naar hoe succesvol hij is geweest in het uitschakelen en weer terug kunnen schakelen naar 'oké, we zijn weer terug bij de F1'. Ik denk dat dat super, super belangrijk is." Toen hij nog trainer was van de coureur, schoof Scanes ook wel eens aan om tegen hem te spelen. "Ik ben een paar keer verslagen. Het heeft me drie jaar gekost om hem te verslaan, maar het was me eindelijk gelukt. Dat gebeurde tijdens een vliegreis. Ik had hem eindelijk een keer te pakken en dat heb ik zeker gevierd", grapt Scanes.