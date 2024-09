Oud-F1-teambaas Tost neemt het op voor Mick Schumacher

Het silly season in de Formule 1 begon dit jaar erg vroeg door de transfer van Lewis Hamilton, die in 2025 naar Ferrari verkast. Sindsdien zijn er meerdere coureurs overgestapt naar andere teams, maar het bood ook de kans voor coureurs buiten de Formule 1 om hun weg naar de koningsklasse van de autosport te vinden. Mick Schumacher was een van de coureurs die hoopte dat hij weer in beeld zou komen bij F1-teams na zijn korte F1-avontuur van twee seizoenen bij Haas F1. De Mercedes-reserve en Alpine WEC-coureur zag de deuren bij de F1-teams sluiten en heeft nu alleen nog maar Sauber/Audi als realistische optie.

Oud-Formule 1-teambaas Franz Tost neemt het bij de Duitse tak van Sky Sports F1 op voor Schumacher, die volgens hem nog een kans in de Formule 1 verdient. "Ja, want hij heeft in het verleden heel goed gepresteerd", trapt Tost af. "Hij heeft het Formule 3-kampioenschap gewonnen. Hij heeft het Formule 2-kampioenschap gewonnen en vele races op zijn naam geschreven daar. Mick heeft de potentie om een succesvolle F1-coureur te worden."

Tost, die jarenlang deel uitmaakte van de F1-paddock, weet met al zijn ervaring ook dat het niet vanzelfsprekend is dat een coureur een zitje toegewezen krijgt. "Je moet dan natuurlijk wel de kans krijgen", vervolgt de Oostenrijker. Daarnaast ziet hij ook dat het tegenwoordig belangrijk is voor jonge talenten om een link te hebben met een opleidingsteam. "Williams heeft de voorkeur uitgesproken voor Franco Colapinto", doelt hij op het feit dat Williams Logan Sargeant de deur wees en Schumacher als eventuele vervanger kon oproepen. "Waarom? Omdat hij simpelweg een Williams-junior is. Dus ze zijn trouw gebleven en hebben die lijn doorgetrokken. Nu zullen we wel zien wat Audi besluit. Maar ik zou zeggen dat Mick zijn plek in de Formule 1 - en bij Audi - verdiend heeft", aldus Tost.

Zelf heeft Schumacher de Formule 1-droom nog niet opgegeven, ook al weet hij ook dat er voor 2025 geen opties zijn naast Sauber/Audi. Hij heeft onlangs benadrukt dat 'niets mij hetzelfde gevoel geeft als de Formule 1' en dat hij zich eerst over zijn plan A moet buigen, alvorens hij naar een plan B - in de vorm van een langer verblijf in het WEC - wil kijken.