Oud-circuitdirecteur Vermeulen: “Ongelofelijk knap wat er gebeurt”

“Ik vind het ongelofelijk knap wat er nu gebeurt”, zegt Vermeulen, die van 1981 tot en met 1987 directeur was van de omloop, in een interview voor de rubriek Herinneringen aan de Dutch Grand Prix, dat later vandaag online komt. “Ik had niet gedacht dat je het circuit zo op zijn kop kon zetten. Het is een gigantische verbouwing. In mijn tijd was het al een heel karwei om een kerbstone twee meter verplaatst te krijgen. Ik ben er wel trots op dat ik een bijdrage heb geleverd aan het feit dat het circuit er nog is. Het had allang weg kunnen zijn.”

Dat inhalen niet eenvoudig is op Zandvoort, baart Vermeulen geen zorgen. “Er zijn wel meer circuits waar je niet kunt inhalen. Kijk naar Monaco." Ondanks dat de inhaalmogelijkheden in het prinsdom beperkt zijn, zijn de races op het stratencircuit vaak nog best vermakelijk, wil hij maar zeggen. Bovendien: doordat van de laatste knik in Zandvoort een kombocht is gemaakt, moet een inhaalactie aan het einde van het rechte stuk met behulp van DRS in elk geval mogelijk zijn. Vermeulen: “Ik vind het wel revolutionair dat ze dit gedaan hebben. Als ik naar de simulaties kijk, dan ziet het er fantastisch uit. Ik vind het een mooie vondst dat ze het rechte stuk zo met een paar honderd meter hebben verlengd.”

Vermeulen zit tegenwoordig samen met zijn vrouw elke Formule 1-race voor de televisie. Eenmaal per jaar wordt er met een grote vriendengroep gekeken. Groot fan zijn ze van Max Verstappen. “Als het dit jaar een beetje mis gaat bij Lewis Hamilton - als hij een keer uitvalt met een mechanisch probleem of eens ergens tegenaan rijdt - zou het zomaar kunnen dat Max wereldkampioen wordt”, aldus Vermeulen. “Ik vind dat Max meer talent heeft dan Hamilton. Maar dan moet je natuurlijk ook nog in de goede auto zitten.” En een Grand Prix-overwinning van Verstappen op Zandvoort? “Dat zou heel mooi zijn!”

Video: De werkzaamheden aan Circuit Zandvoort in beeld