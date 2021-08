Oud-chef Williams legt uit waarom Damon Hill moest vertrekken

Damon Hill, zoon van F1-legende Graham Hill, debuteerde in 1992 op 31-jarige leeftijd in de Formule 1. Na één seizoen bij Brabham maakte Hill in 1993 de overstap naar het kampioensteam Williams, waar hij naast Alain Prost direct mee kon doen om de prijzen. In 1996 werd Hill er wereldkampioen, maar aan het einde van dat seizoen vertrok de Engelse coureur vrij onverwachts naar Arrows, een jaar later gevolgd door een avontuur bij Jordan. Hoewel hij ook bij die twee teams redelijk succesvol was, kon hij nooit meer echt een gooi doen naar de wereldtitel.

Er is veel gespeculeerd over het plotselinge vertrek van Hill bij Williams, maar in de podcast Beyond The Grid schetst Patrick Head het ware beeld. Volgens de mede-oprichter van het team, waren de arrogante houding en de financiële eisen van het management van de wereldkampioen de ware reden voor de breuk. “Hij [Damon Hill] had de gewoonte om nogal onduidelijke figuren in de arm te nemen en hij had destijds een soort van manager, Michael Breen. In plaats van Damon zelf, kwam Michael binnen en hij was niet het meest charmante personage”, herinnert Head zich. “Hij zette zijn aktetas op het bureau van Frank [Williams] en als hij zijn laarzen op Franks bureau had kunnen zetten, had hij dat ook gedaan.”

“Het was een arrogant stuk vreten en hij zei tegen Frank: ‘Damon zal niet eens overwegen om voor je te rijden als hij een bedrag krijgt dat minder is dan vijf keer zijn salaris van 1995.’ Frank dacht na, en er viel een ongemakkelijke stilte”, aldus Head. “Er moeten een of twee minuten complete stilte zijn geweest en vervolgens zei Frank: 'Michael, ik stel voor dat je je aktetas van mijn bureau pakt, de deur is daar. Ga alsjeblieft weg.’ Het is erg jammer dat Damon zelf niet kon komen, want dan hadden we echt met hem kunnen praten.”

Williams was helemaal klaar met de situatie en zei tegen Head dat ze beter op zoek konden naar een andere coureur naast Jacques Villeneuve, die in 1996 zijn debuut had gemaakt bij Williams. Het team kwam uiteindelijk uit bij Heinz-Harald Frentzen en de rest is geschiedenis. Een jaar later werd Villeneuve wereldkampioen en dat was direct ook (samen met de constructeurstitel) de laatste wereldtitel voor Williams. Achteraf gezien vindt Head dat Williams en Hill er verkeerd aan hebben gedaan om uit elkaar te gaan. “Het was een grote fout en misschien stonden ego's en andere dingen in de weg", toont Head berouw.

Hill zelf heeft altijd gezegd dat hij dacht dat zijn mindere optreden in 1995 (Hill werd dat jaar voor de tweede keer op rij tweede achter Michael Schumacher) Williams en Head hadden doen besluiten om na 1996 afscheid van hem te nemen, maar Head is het daar niet mee eens. “In '95 had hij waarschijnlijk het wereldkampioenschap moeten winnen. Verschillende dingen stonden in de weg dat hij die titel won, maar toen Damon in 1996 terugkwam was hij even fit of zelfs fitter dan Michael. Damon had alles rechtgezet.”