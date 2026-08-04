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Otmar Szafnauer wijt F1-problemen Aston Martin aan incidenten van vijf jaar geleden
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Otmar Szafnauer wijt F1-problemen Aston Martin aan incidenten van vijf jaar geleden

Otmar Szafnauer gelooft dat de huidige F1-problemen van Aston Martin voortkomen uit jaren van ongeduld en frequente personeelswisselingen

Lydia Mee
Bewerkt:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Voormalig Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer heeft gesuggereerd dat de hoofdoorzaak van de huidige Formule 1-problemen van het team vijf jaar terug te voeren is.

Sprekend in de High Performance Racing-podcast naast presentator Jake Humphrey en voormalig Ferrari-race-engineer Rob Smedley besprak Szafnauer de ontwikkeling van de formatie uit Silverstone onder het eigendom van Lawrence Stroll.

Ondanks enorme investeringen in infrastructuur, waaronder een ultramoderne campus en windtunnel, een nieuwe powerunitsamenwerking met Honda en enkele spraakmakende aanwinsten zoals Adrian Newey, heeft Aston Martin in 2026 te maken gekregen met grote problemen.

Toen Humphrey vroeg wanneer de huidige problemen begonnen, zei Szafnauer: "Ik denk dat Lawrence het team nu acht jaar in bezit heeft. Je moet vijf jaar teruggaan.

"Voor mij komt de puinhoop voort uit te snel succes willen in de Formule 1. En te snel succes willen en geen geduld hebben betekenen dat je te snel personeelsverloop krijgt. En de succesvolste teams zijn de stabiele teams."

Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Szafnauer, die het team leidde tijdens de Force India- en Racing Point-tijdperken voordat hij begin 2022 de functie verliet om naar Alpine te gaan, wees op het succes van andere teams. "Dat is wat Toto [Wolff] en Mercedes nu hebben - stabiliteit onder het personeel. Dat is wat Red Bull had toen ze wonnen," voegde hij eraan toe.

Hoewel Aston Martin bij de Grand Prix van Hongarije een omvangrijk upgradepakket introduceerde, heeft het na een moeilijke start van het seizoen nog altijd een weg te gaan om het gat naar zijn rivalen te dichten.

Het team van Stroll staat momenteel 10e in het constructeurskampioenschap met één punt, gescoord door tweevoudig kampioen Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Monaco, toen meerdere andere coureurs straffen kregen. Het staat alleen voor het nieuw gevormde Cadillac-Ferrari op de 11e plaats en heeft 10 punten achterstand op Williams op de negende plaats.

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