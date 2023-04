Dit seizoen zou oorspronkelijk al 24 races tellen, maar net als in 2020, 2021 en 2022 ging er een streep door de Grand Prix van China vanwege de coronamaatregelen aldaar. Dat zorgde plots voor een gat van drie weken tussen de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Formule 1 gaf in eerste instantie aan te zoeken naar een vervangende race en er leken serieuze kandidaten te zijn, maar uiteindelijk werd besloten om de race in Shanghai niet te vervangen.

Normaliter is zo'n gat tussen twee races enkel in de zomer te vinden, wanneer de bekende zomerstop plaatsvindt en de teams drie weken rust gunt voordat de drukke tweede seizoenshelft van start gaat. Nu de kalender zo vol staat met races, ziet Alpine-teambaas Otmar Szafnauer het juist als iets positiefs dat er zo vroeg in het seizoen een pauze van drie weken valt. Het is volgens hem dusdanig goed voor de teams dat deze pauze, als het aan hem ligt, er ook de komende jaren komt.

"Deze pauze was niet gepland, maar in een kalender van 23 races en veel double-headers en triple-headers, is het fijn om nu, net als in augustus, een pauze van drie weken te hebben naast de winterstop", zegt Szafnauer. "Misschien leren we hierdoor dat het goed is om het op deze manier te doen. Misschien moeten we dit zo doen in de toekomst. Ik weet dat het seizoen pas net begonnen is, maar het gaat niet alleen om de seizoenstart omdat veel mensen afgelopen winter hard hebben gewerkt. Ze hebben de auto voorbereid voor de tests, toen kreeg je de races en nu een pauze, dat helpt je met wat er komen gaat. In augustus heb je opnieuw pauze. Dit kan wel eens de juiste manier zijn", stelt de Roemeense Amerikaan.

Rust voor het team

Haas F1-teambaas Guenther Steiner stelt dat deze onderbreking niets verandert aan de plannen van zijn team voor wat betreft het introduceren van updates, aangezien die tijdlijn al lang bekend was. Maar hij is, net als Szafnauer, van mening dat dit goed kan zijn voor het personeel dat straks tien races moet afwerken voordat de zomerstop, na de Grand Prix van België op 30 juli, begint.

"Ons ontwikkelingsplan stond al vast, deze onderbreking maakt dus niet echt een verschil omdat het team niet werkt aan ontwikkelingen aan de auto", geeft Steiner aan. "Dit is een kans om een beetje rust te pakken omdat de rest van het seizoen zwaar zal zijn. Ik heb tegen de jongens gezegd: 'Doe het rustig aan deze drie weken, doe niets wat ik niet zou doen.' De ontwikkeling gaat door. Het was vorig jaar al bekend wat we zouden doen, maar het helpt natuurlijk wel dat je het niet naar China hoeft mee te nemen. Als dat op de planning stond, dan heb je nu iets meer tijd om het beter te maken en beter voorbereid te zijn, ook in combinatie met de data van de eerste races. Maar het belangrijkste is dat de jongens een beetje moeten relaxen om klaar te staan voor het zware deel van het seizoen", aldus de Haas F1-teambaas.