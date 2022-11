Alpine heeft in de strijd om de vierde plek bij de constructeurs veel tikken te verwerken gekregen. De motor is regelmatig stukgegaan. Bij de race in Mexico-Stad kostte dit Fernando Alonso de zevende plaats, net voor het einde van de race. Alpine staat nog maar zeven punten voor McLaren, terwijl de auto in basis echt sneller is dan die van de mannen uit Woking.

Teambaas Otmar Szafnauer weet dat deze problemen komen doordat Alpine meer op de prestaties van de motor is gaan focussen. De zwakke plekken kunnen er deze winter uitgehaald worden, denkt Szafnauer. “We moeten niet vergeten dat we – voordat ik er was – ervoor gekozen hebben om meer op de prestaties te focussen omdat de motoren bevroren zouden worden. Ik denk dat het de juiste keuze was. We hebben bewust de beslissing genomen om daar meer nadruk op te leggen en de betrouwbaarheidsproblemen die daarbij komen kijken te herstellen, omdat de FIA dat toestaat. Dat was dus een strategische beslissing. Nu we de problemen hebben, kunnen we ze verhelpen. We zijn niet expres onbetrouwbaar. Maar als je de grenzen opzoekt en de prestaties pusht, omdat dat daarna niet meer kan tot 2026, kun je de betrouwbaarheidsproblemen herstellen. Dat kunnen we in de winter. Dus strategisch was het denk ik het juiste om te doen. We hebben nog twee races om als vierde te eindigen. Ik denk dat we dit kunnen.”

Goed traject

Gevraagd door Motorsport.com of het frustrerend was om waardevolle punten te verliezen in Mexico, zei Szafnauer: “Ik vertel over mijn frustratie na Abu Dhabi! Natuurlijk wil je meer punten scoren.” De teambaas stelt dat het niet uitmaakt met hoeveel punten Alpine McLaren verslaat, zolang ze er maar voor staan. “Dat maakt nu niet uit. In de winter verbeteren we de betrouwbaarheid. We kunnen de prestaties niet meer verbeteren, dat is wat het is. We moeten onthouden dat deze motor meegaat tot 2026. Het was de goede keuze. We zitten op een goed traject. Laten we kijken wat volgend jaar brengt. Op de korte termijn is betrouwbaarheid belangrijk. We moeten sterk eindigen en onze prestaties komen er wel.”

Szafauer zei ook dat de motorafdeling van Renault in Viry-Chatillon weet wat het moet doen, want eerder dit jaar hebben ze al andere problemen opgelost. “Ze weten meer dan ik. Ik vroeg ze naar het motorprobleem in Mexico. Ondanks dat ik meer dan zeven jaar bij Honda Powertrains heb gewerkt, begrijpen ze er veel meer van en ze zullen er uitkomen. Maar zoals ik zei, strategisch gezien is dit wat we wilden. Elke keer als we een probleem hebben, herstellen we dat. Het komt niet terug. Dit was iets anders als wat we in Singapore hadden.”