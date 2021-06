Teambaas Aston Martin: "Zullen de nieuwe bandenvoorschriften volgen"

Het team uit Silverstone was – naast Red Bull – een van de twee teams die tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan te maken kreeg met een klapband. Lance Stroll ging er in de 29ste ronde hard af toen zijn linker achterband het begaf. Aan het einde van de race gebeurde hetzelfde met Max Verstappen.

Pirelli deed na afloop van de race in Baku onderzoek naar de banden, maar vond geen afwijkingen in het rubber. Wel werd gesuggereerd dat de spanning in beide banden lager was dan voorgeschreven. Aston Martin – en ook Red Bull – lieten na bekendmaking van het onderzoek direct weten zich altijd aan de voorschriften van Pirelli te hebben gehouden.

Teambaas Otmar Szafnauer is dan ook verbaasd dat de lage bandenspanning mogelijk de oorzaak is geweest van het ongeluk van Stroll. “We hebben alle voorschriften tot op de letter gevolgd en we zaten nooit onder de minimale druk. We hebben de druk gestabiliseerd, die was zelfs wat hoger [dan geadviseerd]. Dat is normaal, dat is meestal wat er gebeurt. De druk die op de grid werd gemeten, was boven het minimum.”

Hoewel Szafnauer dus nog maar eens herhaalt dat zijn team weinig fout heeft gedaan, laat hij wel weten dat Aston Martin de situatie intern bekijkt om een herhaling te voorkomen. “Het is echt een ernstig probleem dat we moeten aanpakken”, zei hij. “Ik denk dat we geluk hebben dat alleen de auto kapot is en niet iets anders. We moeten er dus voor zorgen dat het niet nog eens gebeurt.”

De FIA besloot direct na de publicatie van de onderzoeksresultaten de protocollen rond het gebruik van de banden aan te scherpen. Szafnauer vindt dat een goede zaak. “We zullen de nieuwe voorschriften volgen. We zijn altijd binnen de parameters gebleven die zowel de FIA als Pirelli voor ons hebben vastgesteld.”