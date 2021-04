Szafnauer: Vettel gaat goed om met tegenslag bij Aston Martin

Het debuut van Sebastian Vettel bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin is niet verlopen zoals de Duitser had verwacht. Daar waar teamgenoot Lance Stroll al twee keer punten scoorde, staat de teller van de Duitser nog altijd op de hatelijke nul. Zowel in de kwalificaties als in de races heeft de Canadees tot dusver de overhand gehad op Vettel, die moeite lijkt te hebben met de aanpassing aan de AMR21. Die auto heeft een geheel andere filosofie als de Ferrari’s waarmee hij de afgelopen seizoenen in actie kwam.

Dat Vettel nog midden in het leerproces zit, is volgens Szafnauer niet verwonderlijk. “Het kost gewoon tijd als de filosofie van de auto zover uit elkaar ligt”, vertelde hij. Een gesprek met Sergio Perez, die vorig seizoen nog voor het in Silverstone gevestigde team reed, bevestigde zijn lezing: “Hij is naar Red Bull gegaan, waar de wagen weer een heel andere filosofie heeft als onze auto. Hij zegt hetzelfde, dat je tijd in de auto nodig hebt om er echt het maximale uit te kunnen halen. Zo simpel is het. Hoe meer tijd in de auto, hoe beter het is. Seb deed nooit echt mee [in Imola] omdat hij een straf had. Maar nadat hij de slicks liet monteren, reed hij een aantal heel snelle rondetijden. Ik denk dus dat hij de auto beter onder de knie krijgt, en het gaat nog beter worden."

Frustratie omzetten in vastberadenheid

De GP van Emilia-Romagna verliep voor Vettel absoluut niet zoals hij en Aston Martin hadden gehoopt. Nadat hij in de kwalificatie op P13 bleef steken, zag de viervoudig wereldkampioen zijn zaterdagse werk op weg naar de grid in rook opgaan. De remmen van de AMR21 werden te heet, iets wat ook teamgenoot Stroll overkwam. Daar waar de 22-jarige coureur gewoon op zijn eigen startpositie aan de race kon beginnen, moest Vettel worden teruggeduwd naar de pits. Doordat de monteurs de banden te kort voor de start nog niet gemonteerd hadden, leverde dat bovendien nog een straf op.

Op Imola heeft Vettel dus weinig geluk gehad. Szafnauer ziet echter dat de 33-jarige coureur daar goed mee omgaat. “Ik denk dat hij hele hoge verwachtingen heeft. Ik weet dat hij heel veel verwacht van zichzelf, maar ook dat hij keihard werkt om beter te worden en verder te komen op de leercurve. Maar hij is zichzelf niet onnodig aan het bekritiseren. Hij zorgt ervoor dat hij door dat beetje frustratie nog meer vastberaden wordt om snel op snelheid te komen." Dat proces had volgens de teambaas en CEO van Aston Martin F1 sneller kunnen verlopen als het team een probleemloze wintertest had gedraaid. "Seb verloor een significante deel van zijn anderhalve testdag. Als hij meer tijd in de auto had gehad en meer had getest, zou hij nu op een ander punt in de leercurve hebben gestaan."

VIDEO: Jeroen Bleekemolen blikt terug op de GP van Emilia-Romagna