Szafnauer: “Aston Martin gaat racen weer leuk maken voor Vettel”

Na zes jaar in dienst van Ferrari begint Vettel in 2021 aan een nieuw avontuur bij Aston Martin. Het team van eigenaar Lawrence Stroll trok hem aan nadat Ferrari duidelijk maakte dat het zijn diensten na 2020 niet meer nodig had. Het laatste seizoen van de viervoudig wereldkampioen in Italiaanse dienst liep vervolgens uit op een teleurstelling, met slechts één podiumplaats en 33 punten. Vettel heeft zijn eerste werkdagen voor Aston Martin inmiddels achter de rug en bracht al een bezoek aan de fabriek van het team in Silverstone, waar hij een promotiefilmpje opnam en zijn zitje voor het aankomende F1-seizoen paste.

Teambaas Szafnauer is ervan overtuigd dat Vettel in 2021 zijn plezier in het racen gaat terugvinden bij Aston Martin. “We hebben een andere werkwijze en we behandelen onze coureurs anders dan de teams waar hij eerder zat”, vertelde hij aan RTL Duitsland. “Natuurlijk gaan we racen weer leuk maken voor hem, dat is wat hij wilde. Ik heb er veel vertrouwen in dat we hem op zijn best mogelijke niveau krijgen. Op 33-jarige leeftijd vergeet je niet ineens hoe je snel moet gaan in een raceauto. Ik denk dat hij gaat bewijzen dat hij in de juiste omgeving, met de juiste motivatie en met plezier in het racen uitstekend werk kan leveren.”

In zijn eerste dagen bij Aston Martin heeft Vettel een gemotiveerde en nieuwsgierige indruk gemaakt op Szafnauer. Hij vertrouwt erop dat zijn renstal het nodige kan leren van de Duitser, die bekend is met de werkwijze van winnende teams Red Bull en Ferrari. “Hij is gemotiveerder dan ooit. Hij is erg nieuwsgierig en stelt ons veel vragen. Hij vergelijkt de manier waarop wij werken en omgaan met onze taken met wat hij in het verleden gewend was. Hij gaat ons helpen te begrijpen op welke vlakken teams die wereldtitels hebben gewonnen beter zijn of het anders doen dan wij doen, en hij gaat ons helpen om op die vlakken te verbeteren.”

Nauw samenwerken met Stroll

De overstap naar een nieuw team betekent ook dat Vettel gaat samenwerken met een nieuwe teamgenoot. In 2021 moet hij samen met Lance Stroll zoveel mogelijk punten in de wacht slepen voor het team dat afgelopen jaar nog Racing Point heette. Het doel daarbij is om de derde plek in het kampioenschap te veroveren, aldus Szafnauer. In gesprek met Sky Sports benadrukt hij dat het daarvoor van belang is dat de heren geen geheimen voor elkaar hebben. “Ik denk dat hij en Lance geweldig gaan samenwerken. Seb is zeer ervaren, maar absoluut nog niet op zijn retour. Lance is natuurlijk veel jonger en op een leercurve, maar van nature heel snel. Die combinatie gaat ons veel opleveren.”

“Daarnaast hebben wij een geschiedenis met coureurs die nauw samenwerken om het maximale uit het team en de auto te halen. Dat gebeurde zelfs in de tijd dat Esteban [Ocon] en Sergio [Perez] aanvaringen hadden op de baan, want achter de schermen deelden ze alle data en werkten ze keihard samen om gedurende het weekend de volle potentie van de auto te benutten. Ik zie dat met Sebastian en Lance doorgaan en daar kijk ik naar uit”, vervolgt Szafnauer. Hij denkt niet dat alleen Stroll profijt gaat hebben van de samenwerking: “Lance kan leren van Seb en omgekeerd geldt hetzelfde, want Lance is hier nu de veteraan. Hij is degene die in de auto van vorig jaar heeft gereden en kent meer van de karakteristieken dan Seb.”