Szafnauer: Red Bull F1 moet Pérez niet vervangen

Als oud-teambaas van Force India heeft Otmar Szafnauer jarenlang samengewerkt met Sergio Pérez, die nu bezig is aan zijn vierde seizoen bij Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur stond vorig jaar onder zware druk vanwege zijn wisselvallige prestaties maar nu het erom gaat, lijkt hij juist beter te presteren en maakt Pérez een serieuze zaak van een contractverlenging. Hoewel er veel gespeculeerd wordt over de toekomst van de teamgenoot van Max Verstappen, stelt Szafnauer dat Red Bull er goed aan doet om hem een nieuw contract aan te bieden.

Otmar Szafnauer en Sergio Pérez in 2017 bij Force India Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

"Zo goed als dat ik Checo ken, zou ik Checo niet vervangen", zegt Szafnauer bij een evenement ter promotie van zijn app EventR. "Als ik Christian [Horner] zou zijn, dan zou ik hem er nog volgend jaar bij houden. Laten we niet vergeten dat Max zijn eerste titel deels won dankzij Checo en deels dankzij de omstandigheden", doelt hij op het verdedigende werk van Pérez in de titelstrijd van 2021. "Maar kijk niet alleen naar die laatste race, maar de andere races die optelden naar zijn eerste titel: het leverde hem in Mexico de bijnaam 'minister van defensie' op. Ja, hij heeft wat dieptepunten gehad. Maar dit jaar flikt hij het, op een paar races na waarin hij hoger had moeten eindigen."

Szafnauer weet wel uit ervaring dat Pérez het vooral van zijn racekwalititeiten moet hebben en dat hij meestal niet uitblinkt in de kwalificaties. "Maar hij heeft altijd heel goede racecraft gehad", stelt de voormalig Alpine-teambaas. "Er waren niet veel momenten dat ik dacht: 'Waarom heb je dat gedaan?' Ik kan me maar één geval herinneren dat was in Singapore waar we gefrustreerd waren omdat hij een Williams had geraakt. Maar voor de rest is hij heel goed in inhalen zonder fouten te maken. Ik heb hem een paar keer zien strijden tegen [Fernando] Alonso en zij zitten dicht bij elkaar en rijden met respect."

Op een ander punt vindt Szafnauer Pérez de beste coureur van het veld: bandenmanagement. "[Hij is daarin] de beste. Toen hij het moest opnemen tegen [Nico] Hülkenberg, zou Hülkenberg hem altijd over één ronde te grazen nemen. Maar uiteindelijk kon Checo zijn banden managen en zou hij hem verslaan in het kampioenschap, voornamelijk door zijn vermogen om de banden te managen. Na twaalf ronden zou Hülkenberg zeggen: 'Mijn achterbanden zijn eraan.' Zelfs al was het zwaar voor de voorbanden, waren zijn achterbanden er doorheen. Bij Checo was dat nooit zo." Uiteindelijk erkent Szafnauer wel dat Pérez het onderspit delft tegen zijn teamgenoot. "Max is gewoon beter."