Alpine heeft een zeer roerige periode achter de rug. Veel topmensen hebben het team verlaten en de prestaties op de baan zijn ondermaats voor het team dat juist hoopte zich steviger in de top-vier te vestigen en zelfs de stap naar de top-drie wilde maken. Het heeft ook geleid tot vingerwijzen over de slechte resultaten, waarbij teambaas Bruno Famin eerder stelde dat deze resultaten het gevolg zijn van het vorige management. Over dat management had Otmar Szafnauer tot en met de Grand Prix van België van 2023 de leiding, maar de oud-teambaas wil niets weten van dat verwijt.

"Ik zal even een halve stap terug doen", begint Szafnauer zijn uitleg na een vraag van Motorsport.com bij een evenement ter promotie van zijn EventR-app. "Je weet dat we een beperkte tijd hebben voor de CFD en windtunnel, toch? Je kunt geen drie windtunnels tegelijk hebben, je kunt zelfs die ene niet volledig benutten - waarschijnlijk slechts de helft van de capaciteit, wat ook geldt voor CFD. Bijna iedereen werkt aan de huidige auto tot aan de [zomer]stop. En afhankelijk van hoe snel je iets kunt produceren op basis van je bevindingen, kunnen de updates soms wel wachten tot aan Singapore. Als je ze sneller kunt produceren, dan zet je ze ook sneller op de auto. Maar normaliter is Singapore je laatste grote upgrade."

Die upgrade is volgens Szafnauer rond juni of juli afgerond, voor de zomerstop dus. "Na de zomerstop gaat iedereen over op de auto voor komend jaar", vervolgt de in Roemenië geboren Amerikaan. "Met de auto van komend jaar leer je ook dingen voor de auto van dit jaar", stelt de voormalig Alpine-teambaas. Dat resulteert soms ook in veranderingen. "Dat is vaak om een aerodynamisch voordeel te pakken. Je begint dan dus aan aanpassingen aan het model en je begint wat andere experimenten uit te voeren die niet per se voor de huidige auto bedoeld zijn. Dat is ook wat bij Renault is gebeurd", legt hij uit. "Alan [Permane, sportief directeur] en ik vertrokken in juli. Toen wij weg waren, begonnen ze aan de auto van volgend jaar. Pat [Fry] was toen ook al vertrokken. Je kunt het ongeïnformeerde [publiek] dus wijsmaken dat 'al die problemen zijn veroorzaakt door die jongens'. Maar ik denk het niet...", besluit Szafnauer.