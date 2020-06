Ook Racing Point gooit deur dicht voor Vettel

De Duitse coureur liet een maand geleden weten dat hij aan het einde van het jaar na zes seizoenen Ferrari zal verlaten. Wat zijn plannen zijn is nog niet bekend, maar Mercedes en Red Bull lieten al weten niet geïnteresseerd te zijn in de diensten van de viervoudig wereldkampioen.

Ook een overstap van Vettel naar Racing Point is niet aan de orde, zo laat teambaas Otmar Szafnauer weten in de Formule 1-podcast F1 Nation. “We zijn erg blij met onze coureurs [Sergio Perez en Lance Stroll]. Ze hebben een doorlopend contract en werken prima samen. We hebben met Checo iemand die op zondag met de besten mee kan. Hij berekend, slim, een goede racer en zorgt goed voor zijn banden.”

Szafnauer steekt ook de loftrompet over Stroll. "Lance is natuurlijk een stuk jonger dan Sergio, maar hij leert snel. Hij heeft prima starts en als hij eenmaal in de melée zit is hij een prima coureur. En hij leert. Ik denk dat Lance uiteindelijk Sergio zal inhalen en die combinatie is perfect voor ons.”

Geen uitnodiging of belletje dus van Szafnauer naar zijn oude vriend Vettel. ”Seb en ik kennen elkaar al jaren, al voor hij in de Formule 1 kwam. We hebben nog niet gebeld en hebben dus nog niet kunnen bijpraten. We weten allemaal wat hij gepresteerd heeft. Hij won al vroeg in zijn carrière met een Toro Rosso en is viervoudig wereldkampioen. Hij heeft geweldige races gereden en is pas 33 jaar oud, dus heeft nog wel een paar jaar te gaan. Maar het is niet aan mij.”