Szafnauer sneert naar Piastri: "Had meer integriteit verwacht"

Alpine en Oscar Piastri melden zich maandag bij het Contract Recognition Board van de Formule 1, waar het team uitsluitsel hoopt te krijgen over het inzetten van de Australiër in 2023. Aanvankelijk was de Franse renstal van plan om Piastri in 2023 te stallen bij Williams, maar het plotselinge vertrek van Fernando Alonso gaf Alpine de kans om hem toch in het eigen fabrieksteam op te nemen. Kort nadat het team dit aankondigde, verklaarde Piastri via social media juist dat hij in 2023 niet voor Alpine rijdt. Hij had op dat moment al een contract getekend bij McLaren, dat zich dus ook bij het CRB dient te melden. Beide teams dienen zich daarna aan de uitspraak van de instantie te houden.

Tijdens de tweede training voor de Belgische GP sprak Szafnauer bij Sky Sports uit hoe hij denkt over Piastri. "Hij is een veelbelovende jonge coureur. Hij heeft nog niet in F1 gereden, maar ik had gehoopt voor Oscar dat hij iets meer integriteit zou hebben", vertelde de Alpine-teambaas. "Hij heeft in november een handtekening gezet onder een stuk papier en wij hebben aan onze kant van de deal alles gedaan om hem voor te bereiden op F1. Zijn deel van de deal was of om voor ons te rijden, of voor het team waar wij hem voor de komende drie jaar zouden plaatsen. Ik hoop dat Oscar zich herinnerde wat hij in november getekend heeft en waar hij voor getekend heeft."

Alpine heeft sinds de mededeling van Piastri nog niet geschakeld en is nog niet om tafel gaan zitten met andere coureurs. "Ik denk dat het juiste is om maandag naar het CRB te gaan en te kijken hoe dat uitpakt. Daarna kunnen we serieus naar onderhandelingen gaan kijken", legt Szafnauer uit. Een van de coureurs die in verband wordt gebracht met het plekje van Piastri, is Daniel Ricciardo. De Australiër vertrekt eind 2022 bij McLaren en is dus beschikbaar. Szafnauer wil op zijn beurt niet uitsluiten dat Ricciardo volgend jaar opnieuw uitkomt voor het team waar hij in 2019 en 2020 voor reed. "Het team is zeer lovend over Daniel en zijn tijd bij dit team. We hebben nog geen strategische discussies gevoerd, maar iedereen die ik ernaar vraag is lovend over zijn kwaliteiten als coureur en als motivator van een team."

Video: De Piastri-gate uitgelegd in de F1-update