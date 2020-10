Szafnauer: "Stroll heeft geen corona, maar we nemen geen risico"

Met slechts één vrije training voor het echte werk was iedereen er zaterdag op gebrand om snel kilometers te maken. In de pitbox met het nummer achttien van Lance Stroll erboven bleef het echter verdacht stil. Geen actie en ook geen coureur te zien. Het team gaf later aan dat Stroll zich niet honderd procent voelde en dat is volgens teambaas Szafnauer nog een aardig understatement.

"Afgelopen nacht had hij al erg veel last van zijn maag. Vanochtend ook, hij kon simpelweg niet van het toilet af komen. Hij zat eigenlijk de hele tijd op de WC en zei 'ik kan er niet lang genoeg af om in de auto te stappen'. Ik weet niet of hij iets verkeerds heeft gegeten of dat het om buikgriep gaat", aldus Szafnauer tegenover onder meer Motorsport.com.

Geen symptomen en negatieve coronatest

Eén ding weet men in de gelederen van Racing Point al wel: in tegenstelling tot bij Sergio Perez op Silverstone gaat het hier niet om corona. "Eigenlijk voelt Lance zich sinds de race in Rusland al niet goed. Hij leek toen al een griepje te hebben. We dachten 'laten we hem toch maar eens testen op COVID-19'. Sindsdien is hij meerdere keren getest, waaronder de verplichte test voorafgaand aan dit evenement. Hij heeft steeds, drie of vier keer, een negatieve testuitslag gekregen. Hij heeft ook geen symptomen van corona, hij voelt zich gewoon niet goed."

Dat laatste maakt dat Racing Point geen risico wilde nemen en Hülkenberg in allerijl heeft opgeroepen. "Gezien zijn gezondheid zat hij vooral niet op de race te wachten. Dertig minuten voor het begin van de derde training hoopte hij nog wel steeds dat het zou lukken, vandaar dat we Hülkenberg niet eerder hebben opgeroepen. Maar op een gegeven moment zei hij 'ik kan het toch niet. Er komt een 'double header' aan, ik pak nu liever mijn rust en zorg dat ik daar weer klaar voor ben'." En zo geschiedde. Stroll werd in contact gebracht met een dokter, waarna Hülkenberg zijn zitje overnam voor de kwalificatie.