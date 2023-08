Jarenlang speelde Otmar Szafnauer een belangrijke rol binnen het team van Force India, dat door de jaren heen de naam Racing Point en uiteindelijk Aston Martin zou dragen. Als teambaas wist hij het team vooruit te helpen, maar in 2022 maakte hij de overstap naar Alpine. Daar stond hem dezelfde taak te wachten, al had de Alpine-top wel een concreter plan. Zij wilden namelijk dat de Franse renstal binnen honderd races serieus zou meedoen om de zeges en kampioenschappen, maar vooralsnog heeft het team geen echte stap vooruit gezet. Vanwege onenigheid over de tijdsplanning van het ambitieuze plan van honderd races zou Szafnauer al na anderhalf jaar afscheid nemen van Alpine, dat Bruno Famin als interim-teambaas heeft aangewezen.

Voor Szafnauer is het nog maar de vraag wat hij de komende tijd gaat doen. De tweede seizoenshelft zal hij zich nog niet bij een ander Formule 1-team mogen melden, iets wat ook nog niet in de eerste seizoenshelft van 2024 mogelijk is. In gesprek met Speedcafe laat Szafnauer namelijk weten dat hij een zogenaamde 'gardening leave' van twaalf maanden heeft, waardoor hij een jaar lang niet voor een concurrerende team kan werken. Toch ziet de in Roemenië geboren Amerikaan genoeg mogelijkheden om in die twaalf maanden niet stil te hoeven zitten.

"[Dat zijn] twaalf maanden zonder Formule 1-teamwerk, maar er zijn andere dingen binnen de Formule 1 die ik kan doen", zegt Szafnauer. "Ik zou bijvoorbeeld kunnen werken voor een motorfabrikant, of ik kan werken voor F1 Experiences en ze helpen. Of de Formule 1 of de FIA. Dus misschien ben ik in minder dan twaalf maanden weer terug." Gevraagd of hij al aanbiedingen heeft gehad, antwoordt hij: "Ik heb wat gesprekken gevoerd."

Szafnauer staat dus open voor allerlei opties, al heeft hij met al zijn ervaring als teambaas uiteraard wel een voorkeur voor die rol. "Als een situatie zich voordoet dat ik een team kan helpen als teambaas aan de pitmuur, dan zou ik die kans zeker aangrijpen", maakt hij geen geheim van zijn ambities. "Dat is wat ik de afgelopen vijftien jaar heb gedaan, daar heb ik verstand van", besluit de voormalig Alpine-teambaas.