Szafnauer: “Alonso had geen tijd meer om mij ook te bellen”

Een dag na de Grand Prix van Hongarije werd bekend dat Fernando Alonso komende winter van Alpine naar Aston Martin overstapt. Opvallend is dat Alpine-teambaas Otmar Szafnauer dit nieuws vanuit het persbericht van Aston Martin moest vernemen. Daar moet volgens de Roemeen echter niet te veel achter worden gezocht. “Het persbericht kwam maandag om 9.00 uur. Vlak daarvoor, rond 8.45 uur, heeft hij Luca gebeld en daarna Laurent”, aldus Szafnauer tegenover onder meer Motorsport.com. Daarmee doelt hij op respectievelijk Renault-baas Luca de Meo en Alpine CEO Laurent Rossi. “Met nog vijftien minuten te gaan is het moeilijk om drie mensen te bellen. Voordat de aankondiging kwam, had hij niet meer de kans om mij te bellen.”

Szafnauer benadrukte zaterdag op een persconferentie in België dat zijn band met Alonso goed is. “Totaal niet”, luidde zijn antwoord op de vraag of hij een instabiele relatie met de tweevoudig wereldkampioen heeft. Szafnauer voelt zich ook niet in de steek gelaten door Alonso. “Nee, hij was vrij man en is niet verplicht om iets anders te doen dan wat goed voor hem is”, reageerde de Alpine-manager. “Een deal moet voor beide partijen goed zijn en hij heeft iets gevonden dat beter voor hem is, dus is daarvoor gegaan.”

“Hij zei dat we ons geen zorgen hoefden te maken”

Wel kwam de transfer van Alonso als een verrassing voor Szafnauer. “Zondagavond waren er in de paddock al wat geruchten dat dit kon gebeuren, dus in die zin was het geen grote verrassing. Het kwam echter wel als een verrassing, omdat wij ver waren in onze onderhandelingen met Fernando. We stonden voor de laatste horde en Fernando zei dat hij klaar was om te tekenen”, vertelde Szafnauer. “We wisten dat hij ook met anderen in gesprek was, maar hij was vrij man en mocht dat dus doen.”

“Maar toen het nieuws maandagochtend werd aangekondigd, was het wel verrassend”, vervolgde Szafnauer. “Fernando zei namelijk dat er geen reden tot haast was. Toen ik zondag afscheid van hem nam, zei hij: ‘maak je geen zorgen, we hebben de tijd. Ik ga nu vakantie vieren op mijn boot in Griekenland. Dat is het enige dat ik ga doen’. Hij nodigde me nog uit voor een kopje koffie, mocht ik in de buurt zijn. Ik heb verder niet gevolgd waar hij heen is gegaan, maar op zondag vertelde hij me op de boot in Griekenland te zullen zijn. Ik heb geen idee of dat daadwerkelijk is gebeurd.”

Szafnauer vindt niet per se dat Alpine achteraf iets anders had moeten doen. “Fernando wilde een verbintenis voor langere tijd, maar zei tegen mij dat een contract voor één jaar met de optie voor nog een seizoen ook prima is”, legde hij uit. “We hebben hem een contract voorgelegd, maar zoals ik eerder al zei: een deal moet goed zijn voor beide partijen. Hij heeft elders gekregen wat belangrijk voor hem is, misschien een overeenkomst voor langere tijd. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar hij heeft ergens anders iets beters gevonden en dat is prima. Daar wens ik hem succes mee.”