Szafnauer hoopt dat Ocon en Gasly vriendschap nieuw leven inblazen

Zaterdag is bekendgemaakt dat Pierre Gasly in 2023 instapt bij Alpine, daarmee Fernando Alonso vervangt en ploegmaat wordt van Esteban Ocon. Met zijn landgenoot heeft Gasly niet altijd een goede relatie gehad. Hoewel de heren vroeger vrienden waren, ontstond er ruzie en was de situatie sindsdien ongemakkelijk. Dat Gasly een serieuze optie was voor Alpine werd door een aantal mensen in de paddock als onwaarschijnlijk geacht. Dit vanwege de situatie. Teambaas Otmar Szafnauer zegt dat het team de kwestie met beide coureurs heeft besproken.

"We hebben een weloverwogen beslissingen genomen", antwoordt Szafnauer op een vraag van Motorsport.com. "Dit houdt in dat we met het hele team hebben gesproken, waaronder met Esteban. Het is een teamsport, dus we moeten kunnen samenwerken en optimaliseren. Esteban stond er helemaal achter, Pierre ook. Het zijn professionals en ze vinden het geen probleem om samen te werken. Hopelijk kunnen ze nieuw leven in hun vriendschap blazen, want op een zeker moment waren ze dat. Maar vanuit professioneel oogpunt zijn ze allebei blij om met elkaar samen te werken. Ze kennen elkaar al lang en hebben samen geracet. Ze hebben ongeveer evenveel ervaring en zijn allebei heel snel en ambitieus, dus ik denk dat ze goed zullen samenwerken."

'Gasly heeft de drie dingen die wij zochten'

Gasly heeft alles wat Alpine zocht in de vervanger van de naar Aston Martin vertrekkende Alonso, zo stelt Szafnauer. "Iedereen weet dat we rond de zomerstop een stoeltje vrij hadden. We zijn toen gaan kijken wie daar het beste in zou passen en daarvoor hebben we enkele criteria opgesteld", legt hij uit. "De drie dingen waar wij naar zochten waren snelheid, ervaring en tegelijkertijd een jonge leeftijd. Er zijn weinig coureurs die deze drie dingen hebben, maar voor Pierre geldt dat absoluut. We vonden dat hij heel goed bij ons zou passen. We hebben hem daarna op onze shortlist gezet en zijn er vervolgens voor gegaan."

Na de aankondiging van Alonso's vertrek en nadat duidelijk werd dat Oscar Piastri hem niet zou vervangen, heeft Alpine snel geschakeld. Daarvoor moest het in onderhandeling met Red Bull, iets wat volgens Szafnauer soepeltjes verliep. "Wat ik kan zeggen, is dat het heel prettig was om met Franz Tost, Helmut Marko en Christian Horner samen te werken voor het veiligstellen van Pierre's toekomst", aldus de Roemeense Amerikaan. "Ze waren heel correct en hielden zich aan hun woord. Ze deden precies wat ze zeiden dat ze zouden doen, dus het was heel fijn om met ze samen te werken. Dit is geweldig voor de toekomst. Dit is echter voor volgend jaar, dus we moeten ons eerst nog richten op dit jaar, want we moeten het goed doen. Het is echter fijn om te weten dat de plannen voor volgend jaar rond zijn en dat we verder kunnen met dit jaar, terwijl we ons ook op volgend jaar kunnen voorbereiden."