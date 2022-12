In het Formule 1-seizoen van 2022 pakte Esteban Ocon de meeste punten voor het team van Alpine. De renstal uit Enstone werd vierde in het constructeurskampioenschap door McLaren te verslaan in de laatste race. Ondanks dat Ocon niet op het podium stond, beleefde hij volgens velen zijn beste F1-seizoen ooit. Nog nooit pakte hij zo veel punten. Op de vraag van Motorsport.com of Ocon dit jaar een grote stap heeft gezet, antwoordt Alpine-teambaas Otmar Szafnauer dat hij een paar geweldige races heeft gereden, waarna hij ingaat op het verdedigende aspect.

“Er waren momenten waarop we dachten: ‘oh nee, de prestaties zijn er niet’, waarna het er dan wel uitkwam. Dat was erg goed van hem”, zegt Szafnauer. “Suzuka springt er voor mij uit. Dat was geweldig! Lewis [Hamilton] zat de hele race in zijn spiegel met de snellere auto. Hij is erg goed in de regen en wisselende omstandigheden. Kijk alleen maar naar waar Mercedes eindigde in het kampioenschap. En hij hield hem achter zich. Briljant.”

In de door regen ingekorte Grand Prix van Japan versloeg Ocon Lewis Hamilton voor de vierde plaats. Hamilton zette hem op meerdere plaatsen op het circuit regelmatig onder druk, waaronder in Spoon en de 130R. Ocon was echter niet onder de indruk en positioneerde zijn wagen perfect. Szafnauer was na die race vol vertrouwen dat Ocon dit in andere wedstrijden ook zou kunnen. De teambaas grapte daarna dat Ocon dezelfde bijnaam verdient als Sergio Perez. De Mexicaan werd na zijn gevecht met Hamilton in de seizoensfinale van 2021 de Mexicaanse minister van Defensie genoemd. “Ik ken de bijnaam van Checo, maar misschien moeten we die veranderen naar… Wat is minister van Defensie in het Frans? Laten we dat uitzoeken en hem die bijnaam geven!” Toen Szafnauer Ocon in Abu Dhabi tegenkwam na een persbijeenkomst, stelde hij de bijnaam voor, waarna Ocon het vertaalde naar ‘ministre de la défense’.