Szafnauer betrokken bij Amerikaans F1-project: "En het is niet Andretti"

Sinds zijn vertrek uit de Formule 1 - na de Grand Prix van België van vorig jaar - heeft oud-Alpine-teambaas Otmar Szafnauer niet stilgezeten. De ervaren Roemeen evalueert wel mogelijkheden om terug te keren in de Formule 1, wanneer zijn verplichte periode van verlof - ook wel bekend als gardening leave - verloopt. In de James Allen on F1-podcast spreekt Szafnauer uitgebreid over zijn ambities en onthult hij meteen dat er een nieuw project is waar hij aan meewerkt. "Ik ben een strijder en het leukste van alles vind ik de competitie", zegt Szafnauer. "Dus om terug te komen in een rol waarin ik geen invloed heb op hoe goed het team presteert... Ik denk niet dat ik dan geïnteresseerd zou zijn.

"Als het een rol is waarin ik kan helpen bij de ontwikkeling, het opbouwen en het aantrekken van de juiste mensen om de prestaties van een team te verbeteren, dan ben ik geïnteresseerd", vervolgt Szafnauer. "Maar weet je, er zijn maar tien teams. Veel van hen hebben al mensen in die functies. Dus ik weet niet hoeveel mogelijkheden er zijn, maar er is ook een mogelijkheid voor een elfde of twaalfde team. Dus dat zou interessant voor me kunnen zijn."

Daarbij verklapt Szafnauer dat hij met 'organisaties in Noord-Amerika' bezig is. "Zij hebben de financiële middelen om een elfde team op te richten. Het gaat niet om Andretti", maakt hij meteen duidelijk. Dat team heeft eerder dit jaar nog geen groen licht gekregen van Formula One Management, al staat de deur op een kier voor 2028. "We zijn nu bezig met het plaatsen van een aantal bouwstenen om ervoor te zorgen dat we alles hebben wat nodig is om succesvol te zijn, niet alleen om een team te starten, maar ook om deel te mogen nemen. Dus dat is ook interessant."

De FIA opende dit jaar het proces om een elfde team te verwelkomen in de Formule 1, aangezien de huidige regels tot wel twaalf teams toestaan. Het bestuursorgaan gaf groen licht aan Andretti, maar FOM moest er ook mee akkoord gaan - en dat gebeurde dus niet. De huidige F1-teams twijfelen aan de toegevoegde waarde van een extra team en weten ook dat het prijzengeld dan over meer teams verdeeld moet worden. Andretti blijft ondanks de tegenslagen doorwerken aan een auto voor 2026 en doet dat in de nieuwe fabriek in Silverstone. Het is echter onduidelijk of dat de Formule 1 er toch van overtuigt dat het team van toegevoegde waarde zal zijn. Het is tevens onduidelijk wie de Amerikaanse investeerders zijn met wie Szafnauer samenwerkt. Wel is duidelijk dat de interesse vanuit de Verenigde Staten alleen maar is toegenomen in de afgelopen jaren, sinds Liberty Media de rechten in handen heeft.