Aston Martin stelt doelen bij, mikt nu op top-vijf klassering

Aston Martin eindigde vorig jaar – onder de naam Racing Point – als vierde in het Formule 1-kampioenschap. Het team behaalde met Sergio Perez achter het stuur zelfs een overwinning. Een belangrijk deel van dat succes kwam tot stand door de Mercedes W10 te kopiëren. Het team had gehoopt dit seizoen op dat concept voort te kunnen borduren en zelfs voor de derde plaats in het kampioenschap te kunnen gaan. De regelwijziging rond de vloer en de downforce die dat onderdeel mag genereren lijkt echter Aston Martin het hardst te hebben getroffen. Het team is geen schim meer van vorig seizoen, scoorde slechts vijf punten en staat op een troosteloze zevende plek in het kampioenschap.

In aanloop naar de Grand Prix van Monaco gaf teambaas Otmar Szafnauer toe dat de derde plaats inmiddels buiten bereik is voor Aston Martin, maar hij hoopt dat het team uit Silverstone in ieder geval aan het einde van het seizoen in de top vijf staat. “Helaas denk ik dat P3 waarschijnlijk een stap te ver is”, beaamde Szafnauer. “We zullen hard moeten vechten in het middenveld om te zien hoe hoog we kunnen komen. Maar ja, we willen aan het eind van het jaar graag in de bovenste helft van het lijstje staan.”

De terugkeer van Aston Martin in de Formule 1, is mogelijk gemaakt door de Canadese miljardair Lawrence Stroll die grote ambities heeft met het project. Szafnauer voelt nog geen extra druk van zijn baas of andere aandeelhouders en heeft het idee dat iedereen aan boord realistisch is over de huidige positie van het team. “Niemand van ons is blij met de situatie waarin we ons bevinden”, vervolgde Szafnauer. “We moeten realistisch zijn over wat we kunnen doen met een auto die we (reglementair) niet meer kunnen aanpassen, met een rake die bevroren is en reglementen die in 2022 aanzienlijk veranderen. We moeten om leren gaan met de situatie waarin we ons bevinden en het beste doen wat we kunnen met de auto en de hulpmiddelen die we hebben. Natuurlijk is er altijd druk als je niet bereikt wat je dacht te gaan bereiken. Maar zoals ik al zei, we moeten allemaal realistisch zijn en doen wat we kunnen, zonder afbreuk te doen aan het programma voor 2022.”

Op de vraag van Motorsport.com of Aston Martin door de moeilijke start van het jaar een groter deel van zijn middelen eerder dan verwacht naar de auto van 2022 zal overhevelen, zei Szafnauer dat dat niet de bedoeling was. “Niet echt. We hadden een plan waar we niet van zijn afgeweken. Dat was een plan dat we al vorig jaar hebben vastgesteld en waarin we hebben bepaald hoe ver we dit seizoen doorgaan met het ontwikkelen van de auto. We liggen nog steeds op koers.”