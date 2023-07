Otmar Szafnauer verliet Aston Martin eind 2021 om teambaas te worden bij Alpine. Hij zou honderd races de tijd krijgen om van de formatie uit Enstone weer een winnende equipe te maken, maar de Franse fabrikant is tot andere gedachten gekomen. Daarom vertrekt Szafnauer in de zomerstop bij Alpine. Bruno Famin, de vicepresident van het bedrijf, neemt zijn taken op interim-basis over.

“Ik denk dat het jaren duurt, maar sommige topmanagers dachten dat het sneller zou kunnen”, zegt Szafnauer bij Viaplay over de weg naar de top. “Als we niet op dezelfde golflengte zitten qua tijdlijnen, dan is het beter om uit elkaar te gaan.”

Szafnauer is wel van plan om in de Formule 1 te blijven. “Maar waarschijnlijk niet het eerste jaar. Je weet echter nooit wat de toekomst brengt, dus dit is zeker niet de laatste keer dat we met elkaar praten”, besluit hij.