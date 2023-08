Alpine haalde Otmar Szafnauer begin 2022 over van Aston Martin als de nieuwe teambaas. Hij zou de Franse renstal naar voren moeten helpen en leek daarin te slagen met de vierde plaats bij de constructeurs in zijn eerste jaar. Dit seizoen verloopt echter een stuk stroever voor Alpine, waarop begin dit jaar Alpine-CEO Laurent Rossi zijn kritiek uitte op de handelwijze van het team - hij sprak zelfs van 'amateurisme'. De afgelopen maanden zijn er veel topmensen doorgeschoven naar een andere afdeling of hebben zij het team zelfs moeten verlaten. Ook sportief directeur Alan Permane - die 34 jaar voor het team uit Enstone werkte - en Szafnauer moesten halverwege het seizoen plaatsmaken voor nieuwe mensen.

Szafnauer heeft na zijn vertrek nog wel een verklaring voor de problemen bij Alpine. "Het moederbedrijf wilde veel controle op veel gebieden van het raceteam hebben", legt Szafnauer uit in het radioprogramma Cars & Culture with Jason Stein. "Meer dan ik ooit had gezien. Het commerciële gedeelte, het marketinggedeelte, HR, financiën, communicatie, al die afdelingen rapporteerden niet aan mij, maar om me heen aan iemand anders binnen de grotere organisatie. En ze gedragen zich allemaal als de marine, maar we moeten piraten zijn om te winnen."

"Dus als je zegt dat al het andere gelijk is - de auto's zijn gelijk, de coureurs zijn gelijk, de aandrijflijn is gelijk, je kennis van de banden is [gelijk]... Maar wat niet gelijk is, is het feit dat bij een Mercedes of Red Bull HR en financiën - zeker financiën nu vanwege het budgetplafond - samen met alle commerciële aspecten en communicatie rapporteren aan Christian [Horner] en bij ons niet. Raad eens wie er gaat winnen? Red Bull", bekritiseert Szafnauer het gebrek aan controle dat hij juist kreeg door de controle die Renault wilde hebben op het hele project. "Als je er op die manier naar kijkt, is het echt heel makkelijk te begrijpen. Als je er niet op die manier naar kijkt, dan kun je jezelf ervan overtuigen dat het prima is dat HR niet rapporteert via de teambaas."

Plan verkorten

Dat is volgens Szafnauer namelijk 'niet in orde'. "Het is helemaal niet in orde, want als je iemand aanneemt en je moet binnen een dag een contract hebben - want dat is wat we doen in de Formule 1 - dan kun je er geen twee weken over doen. Als je er twee weken over doet, is die speciale aanstelling misschien ergens anders heengegaan. Je moet een piraat zijn."

In het interview geeft Szafnauer bovendien aan dat het Renault-CEO Luca de Meo was die zijn geduld begon te verliezen over hoe lang het duurde voor Alpine om competitief te worden. Szafnauer gaf in België, zijn laatste weekend als Alpine-teambaas, al aan dat zo'n project meer tijd vergt. "Het topmanagement bij Renault, de CEO, Luca de Meo, wil, net als iedereen in de Formule 1, meteen succes. Helaas is dat niet hoe het werkt in de Formule 1. Ik wees hem erop dat het tijd in beslag neemt om het te doen en wat er nodig is. Na 34 jaar in de racerij - waarvan 26 jaar in de Formule 1 - denk ik dat ik met een zekere mate van ervaring spreek als ik zeg 'dit is wat er nodig is om een team te veranderen' en zij wilden het sneller doen dan mogelijk is. Ik kon niet akkoord gaan met een onrealistische tijdlijn. Als je dat doet, is het slechts een kwestie van tijd voordat iedereen gefrustreerd raakt. Ik legde dus een zeer realistisch en haalbaar plan op tafel, maar volgens mij wilden zij net iemand anders dat plan wilden verkorten", aldus de voormalig Alpine-teambaas.