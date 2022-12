Szafnauer: Alpine een van de beste teams in F1-ontwikkelingsrace

Alpine stelde de vierde plek in het constructeurskampioenschap veilig door veertien punten voor McLaren te eindigen. Het was daarmee het sterkste team in het uiterst competitieve middenveld. Waar McLaren koos voor een aantal grote updates, koos Alpine ervoor om op regelmatige basis nieuwigheden toe te voegen aan de auto’s van Esteban Ocon en Fernando Alonso. Het team kon daardoor de stijgende lijn gedurende het jaar vasthouden, constateert teambaas Otmar Szafnauer tevreden. “We moeten het bekijken, ik heb het nog niet in perspectief geplaatst, maar als we kijken naar de verbeteringen waarmee we zijn gekomen, hebben we het goed gedaan ten opzichte van de anderen. Misschien wel als een van de besten, als je ziet waar we begonnen en waar we eindigden. Mercedes hoort daar waarschijnlijk ook bij.”

De eerste testdagen ter voorbereiding op het seizoen in Barcelona verliepen matig, maar eenmaal aan het seizoen begonnen ging men vlot vooruit. Szafnauer legt uit: “De eerste test bracht ons in zekere zin in de problemen, vooral omdat we ons niet te vroeg op snelheid wilden richten. Maar dat had wel consequenties. Ten eerste namen we risico met de motoren, qua snelheid, en waren we niet conservatief qua betrouwbaarheid. Dat hebben we kunnen oplossen. Het tweede is het chassis. Om prestaties te verbeteren moet je dingen vaak herhalen en testen voordat ze echt op de wagen geplaatst kunnen worden. Het betekent dat er druk staat op het productieproces. Als het misgaat met de productie kom je in een lastig parket, dat hebben we vorig jaar gevoeld. Het betekent dat de start van het seizoen iets meer moeite kost. Maar we hadden dat snel onder controle met voldoende onderdelen, konden de auto begrijpen en toen kwamen de updates.”