De Formule 1-geschiedenis van Red Bull is in 2023 nog altijd van relatief korte duur in vergelijking met teams als Ferrari en McLaren. In 2005 maakt het team haar debuut in de Formule 1 als opvolger van Jaguar Racing, dat voor het symbolische bedrag van 1 dollar overgenomen wordt door het bedrijf van medeoprichter Dietrich Mateschitz. Met zijn Red Bull - een energiedrankje, maar tegelijkertijd ook een fenomeen binnen de sportwereld in het algemeen - wil Mateschitz net als bij de andere sporten die Red Bull sponsort maar één ding: de grens verleggen.

De eerste jaren zijn duidelijke leerjaren, maar op de achtergrond wordt hard gewerkt aan een meesterplan om de jacht op succes in te zetten. In 2009 kloppen Mark Webber en Sebastian Vettel al aan de deur door de tweede plaats bij de constructeurs veilig te stellen voor Red Bull Racing - het beste resultaat voor de Oostenrijkse renstal tot dan toe. Ze moeten de titel aan Brawn GP laten, maar dat team gaat in 2010 over in Mercedes GP en met de dubbele diffuser in de ban valt dat team weer terug tot de basis.

Red Bull ziet haar kans schoon en na de presentatie van de RB6 weet de concurrentie dat ze gewaarschuwd zijn. In Bahrein vuurt Vettel nog een waarschuwing af: hij verovert de pole-position en is ruim de snelste in de race. Een mechanisch probleem betekent echter dat Fernando Alonso en Felipe Massa er een 1-2 van kunnen maken in de openingsrace. Vettel, die zijn RB6 de bijnaam 'Luscious Liz' geeft, weet dat de potentie er is maar baalt van het mislopen van de zege. "Het is jammer, maar wat kun je eraan doen? Al met al verliep het allemaal positief, op het probleem na", aldus het veelbelovende talent uit Heppenheim. Webber moet genoegen nemen met de achtste plaats in de woestijn van Sakhir.

Foto: Sutton Images Sebastian Vettel in de Red Bull RB6 van 2010.

Dieptepunt

Een race later, de Grand Prix van Australië in Melbourne, staat dezelfde Vettel opnieuw op pole-position en zit het wel weer snor met het tempo van de RB6. Onder lastige omstandigheden voert hij het veld aan, maar opnieuw mag het niet zo zijn. Hij voelt vibraties in zijn linker voorband en voordat hij het weet vindt hij de grindbak. Zo eindigt de dag opnieuw in mineur voor Red Bull, dat toeziet hoe Webber slechts negende wordt in zijn thuisrace.

Bij Red Bull heerst wel optimisme na de eerste twee weekenden, want de snelheid is er zeker. Dat bewijst het team in Maleisië, waar Webber van pole start. Uiteindelijk gaat de zege naar Vettel, die de snellere van de twee is op het circuit van Sepang. Het is dan feest in de Red Bull-garage, want de vijfde 1-2 in de geschiedenis van het team staat nu in de boeken.

Het seizoen 2010 ontvouwt zich al snel als een van de spannendste en onvoorspelbaarste ooit. De eerste zeven races kennen vijf verschillende winnaars: Alonso, Jenson Button, Vettel, Webber en Lewis Hamilton. Zij maken dat seizoen de dienst uit. Na zes races zijn het Webber en Vettel die op een gedeelde eerste plaats staan met 78 punten, terwijl Alonso en Button op respectievelijk 75 en 70 punten kort daarop volgen.

Op weg naar de tweede seizoenshelft gaat het echter niet van een leien dakje bij Red Bull. Het team heeft alle ingrediënten om voor de titel te gaan, maar dat voelen Vettel en Webber zelf ook. Hoewel het team hoog in het vaandel staat, weten de twee coureurs ook dat er uiteindelijk maar één kampioen kan worden. Het dieptepunt volgt al in de zevende race van het seizoen: Turkije. "Tot aan ronde 40 deden we alles goed", blikt teambaas Christian Horner terug op die race. En inderdaad: Webber gaat aan de leiding en Vettel haalt Hamilton in na de pitstop. Maar dan komt ronde 40. Vettel ziet zijn kans schoon om de leiding over te nemen en duikt aan de binnenkant bij Webber, maar richting de remzone schiet hij naar rechts en er volgt contact. Resultaat: Vettel valt uit, Webber moet genoegen nemen met de derde plaats. "Iedereen verliest", aldus Horner. McLaren wint juist: zij gaan er weer vandoor met een 1-2.

Foto: Motorsport Images Mark Webber rijdt weg na het contact met Sebastian Vettel tijdens de Grand Prix van Turkije.

Tweede coureur

Het is het begin van spanningen binnen Red Bull, dat een goede kans op de titel nu op meerdere fronten moet zien te managen. Op het circuit van Silverstone nemen de spanningen toe. Red Bull heeft een nieuwe voorvleugel meegenomen voor Vettel - die zijn auto na een chassiswissel de bijnaam 'Randy Mandy' heeft gegeven - en Webber. Het exemplaar van Vettel gaat echter kapot in de laatste vrije training. Red Bull besluit daarop om het nieuwe exemplaar van de auto van Webber te halen en op de RB6 van Vettel te zetten. Het wordt gezien als een voorkeursbehandeling voor de Duitser, die opnieuw van pole mag starten. Webber is er echter op gebrand om een punt te maken bij zijn werkgever en duikt aan de binnenkant, waarop Hamilton volgt. Vettel loopt daarbij een lekke band op en valt hard terug, terwijl Webber als eerste naar de finishlijn rijdt. Wat volgt zijn een van de beroemdste woorden ooit op de boordradio: "Niet slecht voor een tweede coureur." Webber heeft zijn punt gemaakt, maar weet dus ook wat zijn status binnen Red Bull is.

Voor de concurrentie is na een half seizoen al duidelijk: de Red Bull RB6, ontworpen door Adrian Newey, is snel. "Red Bull is onmogelijk te verslaan", stelt Hamilton. "Het is ongelofelijk. Ik weet niet wat die jongens uitspoken, maar het is ongelofelijk." Teams als Ferrari en McLaren vrezen voor de constructeurstitel. Hoewel de focus op sportief vlak het hele seizoen op de coureurstitel ligt, weten de teams ook dat de constructeurstitel meer geld in het laatje brengt.

Webber wint in Hongarije, Vettel komt als derde over de streep. In België volgt een grote tegenslag voor de Duitser, die bij een inhaalpoging tegen de sidepod van Button knalt, de McLaren-coureur uitschakelt en zelf buiten de punten valt. Op de straten van Singapore zegeviert Alonso, maar Red Bull doet opnieuw goede zaken door als nummers twee en drie de finish te bereiken. Na die race staat Webber bovenaan met 202 punten, Vettel staat met vier races te gaan op P4 met 181 punten achter zijn naam. Hij moet daarmee Alonso en Hamilton voor zich dulden. Red Bull heeft bij de constructeurs de touwtjes in handen met 383 punten, maar McLaren maakt nog serieuze kans op 24 punten achterstand. Ferrari moet een gat van 64 punten overbruggen en dus op een wonder hopen.

Foto: Sutton Images Mark Webber wint de Britse Grand Prix van 2010 en volgt dat op met een bijzonder boordradiobericht.

Groots feest in Brazilië

Op Suzuka maakt Red Bull echter een duidelijk statement met weer een 1-2, de derde van het seizoen. Vettel wint en loopt dus weer wat in op zijn Australische teamgenoot, maar de constructeurstitel komt steeds dichterbij voor het team van Horner. Een race later, in Zuid-Korea: een domper voor Red Bull. De coureurs trotseren dramatische weersomstandigheden op het nieuwe circuit van Yeongam, maar Vettel (motorprobleem) en Webber (crash) vallen allebei uit. Zo gaat ineens Alonso aan de leiding, maar voor Red Bull is de constructeurstitel alsnog in zicht in Brazilië.

Dat weekend spoelen Vettel en Webber de dubbele uitvalbeurt van Zuid-Korea weg. Geen van beide start echter van pole, want die eer gaat naar de jonge Nico Hülkenberg in de Williams, die voor de verrassing van de zaterdag zorgt. In de race kan hij zich echter niet in de strijd om de zege mengen. Na 71 ronden racen gaat die zege namelijk naar Vettel, die in zijn spiegels Webber als tweede over de finish ziet rijden. Het feest is compleet bij Red Bull: met de vierde 1-2 van 2010 veroveren zij in hun zesde seizoen de Formule 1-constructeurstitel. Het is loon naar werken voor de energiedrankjesfabrikant, dat het in de koningsklasse van de autosport opneemt tegen autofabrikanten als McLaren, Ferrari, Mercedes en Renault.

"Werken bij Red Bull is een levensstijl, het is niet alleen maar werk", aldus Horner. "Dit is een ongelofelijk resultaat. In zes jaar is dit team gegroeid van een team dat niemand serieus nam - iedereen dacht dat dit een feestteam was - naar de constructeurskampioenen van 2010. We zijn voor teams met veel meer ervaring en historie geëindigd. We namen het tegen ze op en hebben gewonnen." Veel dank gaat uit naar Mateschitz, die geprezen wordt om zijn 'visie en niet aflatende inzet'. "We hebben een geweldige groep samengesteld wiens gezamenlijke inzet en inspanningen dit resultaat hebben opgeleverd. Zes en een half jaar geleden had meneer Mateschitz een visie en vandaag hebben we die waargemaakt, het is een ongelofelijk gevoel."

Vettel, die later in Abu Dhabi het feest helemaal compleet maakt door de coureurstitel te veroveren, is uiteraard trots op het gehele team in Milton Keynes. "We zijn één team en ze mogen heel, heel trots zijn op wat ze vandaag hebben bereikt. Het was me tot nu toe een genoegen om dit jaar in die auto te rijden. We hebben ups en downs gehad en velen hebben het ons moeilijk gemaakt, soms terecht en soms niet, maar we zitten altijd op het randje om te proberen om de auto sneller te maken en dat is zo goed. We pushen altijd om updates te krijgen, zelfs als ze maar een klein beetje extra bieden", aldus de jongste F1-kampioen ooit, die in São Paulo niet uitsluit dat er wat biertjes gedronken zullen worden.

Het seizoen 2010 zou de start zijn van een succesvolle periode voor Red Bull Racing én Vettel.