Vraag honderd Formule 1-fans naar wie volgens hen de beste coureur ooit is en er noemen minstens tien de naam van Ayrton Senna. Bij leven was de Braziliaan al een legende, maar nadat hij in Imola 1994 was verongelukt, is de legende alleen maar groter geworden. In de week na de Braziliaanse Grand Prix van 2023 is het tijd om terug te gaan naar precies dertig jaar gelden, toen Senna in Adelaide zijn 41ste en laatste F1-race won.

Het seizoen 1993 verliep allerminst naar wens voor Senna. De McLaren waarin hij reed, kwam flink wat tekort ten opzichte van de Williamsen. Met name Alain Prost kon lezen en schrijven met de oppermachtige FW15C, al wist hij ook dat het zijn laatste F1-seizoen zou worden. Al ruim voor de race in Adelaide stond het kampioenschap al achter zijn naam, een zege in Australië moest de kers op de taart worden. Dat liep echter allemaal een beetje anders. Niet de Fransman, maar zijn grote concurrent Senna ging er met de zege vandoor.

Het was al op zaterdag zichtbaar dat Senna in goede vorm stak. De Braziliaan reisde naar Adelaide af als de winnaar van de race ervoor - die van Japan - en wist tijdens de kwalificatie die lijn door te trekken. Met maar liefst een halve seconde voorsprong op Prost noteerde de toen 33-jarige coureur de snelste tijd. Prost moest zelfs bijna vanaf P3 beginnen, want zijn teamgenoot Damon Hill kwam akelig dichtbij.

Foto: Sutton Images Ayrton Senna op weg naar zijn laatste zege

Op de startgrid op zondag ging het allemaal niet vanzelf. Er waren drie pogingen voor nodig voordat het veld in gang werd getrokken. De eerste keer liet Ukyo Katayama zijn Tyrell afslaan en ook Martin Brundle in zijn Ligier kwam niet door de formatieronde heen. De tweede poging beging Eddie Irvine een fout: hij reed naar de verkeerde startplek toe en liet tot overmaat van ramp ook nog de motor afslaan. Drie keer kan ook in F1 scheepsrecht zijn, want de derde keer kon het veld echt los.

Senna, Prost en Hill konden alle drie probleemloos van de plek komen. Voor Senna was eigenlijk de rest van de race geen vuiltje meer aan de lucht, want op een paar rondjes tijdens de pitstops na had hij de leiding stevig in handen. Met een voorsprong van negen seconden kwam de wereldberoemde coureur als eerste over de finish.

Foto: Motorsport Images Ayrton Senna viert zijn overwinning

De race an sich was dus niet heel erg aansprekend, maar wat er na de race op het podium gebeurde des te meer. Het was niet onbekend dat Senna en Prost elkaar niet konden luchten of zien. De kemphanen botsten bijna elke race als teamgenoten bij McLaren, maar ook daarvoor en daarna meerdere malen. Juist tijdens de laatste race van Prost wilde Senna de strijdbijl begraven. Dat deed de Braziliaan met een schitterend gebaar. Hij nodigde zijn rivaal uit op het podium om naast hem de zege te vieren. Een waardig afscheid van een groots coureur, nota bene mogelijk gemaakt door zijn allergrootste rivaal.