Formule 1 GP van Las Vegas

Oscar Piastri zet vraagtekens bij 'vreemde' achterstand op auto's met Mercedes-motor in Las Vegas

McLaren verwachtte in Las Vegas moeite te hebben met topsnelheid op de rechte stukken vanwege ingebakken ontwerpkeuzes, maar de coureurs kwamen toch teleurgesteld naar buiten

Stuart Codling Filip Cleeren

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 03:18

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Oscar Piastri ging niet zo ver als teamgenoot Lando Norris, die de topsnelheid van McLaren in Las Vegas "gewoon schokkend" noemde. Wel erkende hij dat het verschil met de concurrentie verrassend groot was, zeker ten opzichte van teams met dezelfde Mercedes power units.

Piastri klokte in het beslissende deel van de kwalificatie de zevende tijd met wat hij zelf een "rommelig" rondje noemde, terwijl Norris vijfde werd. Piastri krijgt sowieso een gridstraf van 10 plaatsen omdat hij dit seizoen een vijfde nieuwe verbrandingsmotor heeft laten monteren en daarmee de limiet van vier overschrijdt. Hij profiteert wel van een nieuwe turbospecificatie die Mercedes heeft ontwikkeld binnen het Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO)-kader van de FIA.

"Na Q2 was ik best tevreden over hoe het ging", zei hij.

"Maar Q3 was om een paar redenen gewoon wat rommelig. De juiste slipstream pakken is... als dat niet lukt, kun je net zo goed niet naar buiten gaan.

"Zelfs bij het beginnen van de ronde zit hier volgens mij verschil tussen auto's, hoeveel energie ze gebruiken richting bocht 1. Als dat een halve seconde is, kan dat later in de ronde op het rechte stuk drie of vier tienden schelen.

"Het is dus lastig om dat goed te krijgen. Er waren een paar dingen die we waarschijnlijk gaan bekijken om te zien of we het iets beter kunnen doen. Maar mijn ronden waren ook wat rommelig."

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

McLaren heeft een nieuwe vloerspecificatie meegenomen naar Las Vegas, maar slechts één exemplaar was op tijd klaar. Die is daarom aan Norris gegeven. Zijn optreden in Q3 werd uiteindelijk gehinderd doordat een plastic zak vast kwam te zitten aan een van de 'fences' van de vloer.

De MCL40 komt dit seizoen topsnelheid tekort. Dat heeft deels aerodynamische oorzaken, maar vooral ook te maken met de keuze van het team voor kortere overbrengingsverhoudingen dan sommige rivalen. Om gewicht te besparen koos het team voor de kortst toegestane wielbasis, waardoor er minder aerodynamische winst uit de vloer en de carrosserie vóór de achterwielen te halen viel.

Teambaas Andrea Stella zei onlangs ook in een exclusief interview met Motorsport.com dat de keuzes voor de overbrengingsverhoudingen waren gebaseerd op verwachtingen over de eigenschappen van de power unit, die niet helemaal overeenkwamen met het uiteindelijke product. Het maximale uit de power unit halen is een van de kwesties waar McLaren het hele seizoen mee worstelt.

"Het is lastig te zeggen en eerlijk gezegd werden we erdoor verrast", zei Piastri.

"Ik denk niet dat we hadden verwacht dat het zo'n groot probleem zou zijn. Op Monza zaten we goed en het vreemde voor ons is dat het vooral in vergelijking met de andere auto's met Mercedes-motoren is.

"Misschien hebben veel teams dus downforce eraf gehaald en wij niet genoeg, maar het lijkt erop dat we in de training een behoorlijk grote stap misten.

"Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar om de een of andere reden lijken we op de rechte stukken duidelijk vrij langzaam."

Het effect van de aerodynamische 'tow' op het circuit van Las Vegas bleek onverwacht groot. Dat liet Mercedes-coureur Kimi Antonelli zien: hij reed de snelste tijd van iedereen, terwijl hij tijdens zijn ronde dicht achter de Racing Bulls van Arvid Lindblad zat. Normaal gesproken zou de 'dirty air' ten koste gaan van de bochtensnelheid, maar in de koude omstandigheden van een frisse novemberavond in de woestijn van Nevada waren de langzame bochten bijna altijd glibberig, ongeacht de positie ten opzichte van de auto's ervoor.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Piastri's opmerking over de andere Mercedes-auto's klopt ook. Telemetriegegevens van hun snelste runs in Q3 laten zien dat Piastri op het rechte stuk over de Las Vegas Strip tot 10 km/u verloor op de Alpines van Franco Colapinto en Pierre Gasly. Dat hij over de hele ronde sneller was, kwam vooral doordat hij in de belangrijke bochten veel later van het gas ging en remde.

"We hadden zeker zorgen over hoe goed de eisen van dit circuit bij onze auto zouden passen", zei Stella.

"Om redenen waar we het eerder over hebben gehad: snelheid ontwikkelen op heel hoge snelheid. Want het gaat niet alleen om de topsnelheid, maar ook om die topsnelheid in combinatie met de slipstream waar iedereen naar zoekt.

"Dan kom je in werkgebieden van de motor terecht die met onze [overbrengings]verhoudingen niet ideaal zijn. We weten dat de luchtweerstand aerodynamisch gezien geen sterk punt is. Maar we hebben in de debrief besproken dat we alle omstandigheden die de topsnelheid beïnvloeden als geheel moeten bekijken."

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- Het Motorsport.com-team

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