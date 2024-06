Oscar Piastri noteerde in het laatste deel van de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya geen geldige tijd. De Australiër overschreed in zijn eerste run de track limits, waardoor zijn ronde werd geschrapt. In zijn tweede poging maakte hij een uitstapje in bocht 12. Daardoor besloot de McLaren-coureur Q3 op P10, al mag hij door de straf van Sergio Pérez als negende plaatsnemen op de startopstelling.

Ook als Piastri niet van de baan was gegaan, zou hij naar eigen zeggen geen rol in de strijd om de pole-position hebben gespeeld. “Het zag er niet geweldig uit, het was zeker geen pole geworden. In het beste geval was het misschien P7 of P8 geweest, dus ik heb eerlijk gezegd niet het gevoel dat ik heel veel heb weggegooid”, vertelde hij na afloop. Piastri weet niet waarom hij het moeilijk heeft in Barcelona. “Ik had de snelheid niet. We moeten uitzoeken waar dat aan ligt, maar het voelt dit weekend gewoon niet natuurlijk aan.”

“In de laatste vier of vijf races voelde ik me vanaf de eerste ronde in de training meteen comfortabel met de auto, waardoor ik direct kon pushen. Dit weekend komt het er gewoon niet uit, de klik is er om één of andere reden gewoon niet”, aldus Piastri. Er is niet één bepaald punt waar de 23-jarige coureur uit Melbourne het verliest van Norris; het is elke keer iets anders. “Dat geeft aan dat ik niet heel veel vertrouwen heb in de auto. Als het doorlopend één of twee bochten zijn, dan kan je zeggen: ‘oké, hij levert beter werk’. Maar in de ene sessie is het die bocht en in een andere sessie is het weer ergens anders. De laatste sector is een beetje lastig, maar nooit om dezelfde reden. Ik vind het gewoon moeilijk om de limiet te vinden.”

Dat laatste probeerde hij wel in bocht 12, maar dat liep af met een uitstapje. Daarover zei Piastri: “Op dat punt was al duidelijk dat mijn ronde niet geweldig zou zijn, dus ik wist dat ik niet echt iets te verliezen had en kreeg flinke onderstuur. Ik weet niet of ik probeerde iets te veel snelheid mee te nemen of dat het een windvlaag was. Het was in elk geval een dag waarop het niet heel veel voorspelbaar was wat de wagen ging doen.”

