Piastri wijst naar zichzelf na vroege exit in F1-kwalificatie Mexico

Voor Oscar Piastri is de Formule 1-kwalificatie in een ramp uitgelopen. De Australiër was in de derde training voorafgaand aan de kwalificatie nog de snelste, maar in Q1 kwam hij verrassend niet verder dan een achttiende tijd. Een harde dreun voor de jonge coureur, die bij de kanshebbers voor de pole voor de Grand Prix van Mexico van zondag hoorde.

Het moment dat hij zijn kansen op een goede startpositie vergooide was in bocht 12. Daar kwam Piastri net wat te ver de baan af en gleed over de kerbs en buiten de track limits. De rondetijd an sich had hem niet naar Q2 geholpen, maar tot het moment in de laatste sector reed hij naar een tijd die wel goed genoeg zou zijn. Piastri geeft bij Sky F1 ruiterlijk toe dat het zijn eigen fout was. "Ik ging in bocht 12 wijd, kwam op de kerbs terecht en toen was het klaar", baalt hij na afloop van zijn kwalificatie.

"Mijn ronde zou makkelijk goed genoeg zijn om door te gaan", vervolgt de McLaren-coureur. "Het was dus heel frustrerend dat ik deze fout maakte. Ik verloor een dikke seconde. Dit is normaal een lastig circuit, maar vandaag ging het niet mis omdat het lastig was. Het was simpelweg omdat ik een domme fout maakte, dat was het."

Kansen in de race

Het is niet zo dat Piastri met zijn dramatische ronde geen kansen meer ziet voor de race van zondag. Teamgenoot Lando Norris startte vorig jaar vanaf P17 en klom gestaag naar P5. Piastri hoopt een jaar later het kunstje van zijn teammaat te herhalen. "Ik ga ervoor zorgen dat ik mijn huiswerk doe over hoe hij door het veld sneed en ga proberen om hetzelfde te doen", besluit hij dan ook.

