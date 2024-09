Piastri wijst na mislopen F1-pole in Singapore naar Pirelli

Na zijn knappe zege in de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan wilde Oscar Piastri ook in Singapore goed presteren. Met een vijfde plek in de kwalificatie is er zicht op een mooi resultaat, maar tevreden is hij allerminst. Teamgenoot Lando Norris ging er immers met de eerste startplek vandoor. De McLaren-coureur wijt het mislopen van de pole aan de banden die Pirelli heeft meegenomen.

"In de trainingen had ik moeite om een goede pace te rijden, maar in de kwalificatie voelde ik me comfortabeler in de auto en sterker", begint Piastri tegenover onder andere Motorsport.com. "In Q2 was ik bijvoorbeeld heel sterk. Maar in Q3 waren al mijn rondjes verschrikkelijk. De laatste ronde leek wat sneller te zijn en op het niveau van mijn Q2-ronde, maar ja, aan het einde van de ronde had ik een klein momentje."

Dat momentje kwam volgens Piastri doordat de banden volledig wegzakten. "Deze banden dit weekend... Als je een foutje maakt, dan verpesten zij het helemaal voor je. Dat is heel frustrerend", klaagt de tweevoudig racewinnaar. "Het ging echt om één moment. Ik had het idee dat ik gedurende de ronde wel wat van de banden had gevraagd, maar niet zo gek veel. In bocht 14 had ik ineens heel veel wielspin en in bocht 15, 16 en 17 eindigde ik bijna in de muur. En dat allemaal door één momentje wielspin..."

Veel coureurs klagen over een totaal gebrek aan grip. Piastri legt uit hoe dat voor hem voelt. "Als je een klein foutje maakt, al is het aan het einde van de ronde, dan is je hele ronde een ramp. Dat is lastig en frustrerend, want je kan zo niet echt pushen. Als je namelijk één stapje over de limiet gaat, zet je er direct drie terug", omschrijft de man uit Melbourne. "Dat is compleet nieuw, maar niet anders dan bij de rest van het veld."

Kansen in race

Voor Piastri zat er niet meer in dan een plekje op de derde startrij. Hij hoopt vanaf daar echter wat moois te kunnen doen. "We gaan ons best doen, onze racepace ziet er goed uit", stelt hij. "Maar dit is niet de makkelijkste baan om in te halen, dus we gaan zien wat we kunnen doen. Het is wel duidelijk dat hier niet heel veel kansen liggen om iets magisch te doen, zoals in Baku, maar we gaan zien wat me lukt."

