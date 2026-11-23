Formule 1 GP van Las Vegas
Oscar Piastri wijst McLaren-waarschuwing in duel met Lando Norris af: "Dat hoeven ze ons niet te vertellen"
De Australiër knokte zich in Las Vegas vanaf de 17e startplaats naar zijn eerste podium sinds mei
Lydia Mee
Gepubliceerd: 23 nov 2026, 12:05
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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images
McLaren-coureur Oscar Piastri zegt dat hij en teamgenoot Lando Norris niet verteld hoeven te worden hoe ze tegen elkaar moeten racen, nadat de formatie uit Woking haar coureurs had gewaarschuwd voorzichtig te zijn tijdens hun gevecht in de Grand Prix van Las Vegas.
De Australiër startte als 17e na een gridstraf van tien plaatsen voor een motorwissel, maar vocht zich door het veld naar de derde plaats, achter winnaar Max Verstappen en Norris. Het was zijn eerste podium sinds Miami in mei.
Norris en Piastri gingen in de slotfase met elkaar de strijd aan, waarbij 2025-kampioen Norris Piastri passeerde voor de tweede plaats. Sky Sports legde Piastri voor dat het team hem had gewaarschuwd om voorzichtig te blijven, een instructie die hij op de radio niet leek te verwelkomen.
"Ja, we weten wat we doen. Dat hoeft ons niet verteld te worden", zei hij.
"Voor het team was dit een geweldig resultaat. We kwamen op sommige momenten natuurlijk wat dicht bij elkaar, maar voor ons allebei was het heel duidelijk wat het doel was: zoveel mogelijk punten pakken voor het team.
"Dus we hebben zeker niet te hard tegen elkaar geracet. We hebben het heel slim aangepakt."
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren
Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Piastri noemde de race "bizar", doordat de slipstream het voor iedereen onmogelijk maakte om weg te rijden.
"Het was natuurlijk een grote groep en de slipstream was zo belangrijk. Ons tempo was over het algemeen best goed. We komen op de rechte stukken natuurlijk wat tekort, maar dat maken we goed in de bochten", zei hij.
"Het was gewoon wat vreemd qua inhalen en waar je kon inhalen. Het was niet normaal. Er kwam ook wat strategie bij kijken met de knoppen die je gebruikte, en waar je je energie gebruikte, waar je die spaarde en dat soort dingen."
Met nog twee raceweekenden te gaan in het seizoen staan Norris en Piastri vijfde en zevende in het kampioenschap met respectievelijk 264 en 167 punten. Norris staat in punten gelijk met Mercedes-coureur George Russell op de vierde plaats.
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