Voor Oscar Piastri is de vierde plek in de Formule 1-race in Jeddah een prima resultaat. De Australiër mocht als vijfde aan de Grand Prix beginnen en finishte dus een plekje hoger. Tijdens de race zag het er lange tijd naar uit dat hij vast bleef zitten achter de Mercedes van Lewis Hamilton, maar nadat laatstgenoemde zijn pitstop maakte was dat obstakel uit de weg. Piastri probeerde voor die stop nog een paar keer de recordkampioen in te halen, maar daar slaagde hij niet in. Voor de rest van het seizoen verwacht de McLaren-coureur vaker in zulke situaties terecht te komen.

"Het zit heel, heel dicht bij elkaar. We hebben allebei andere sterke en zwakke punten, dat weet ik zeker. Ik denk dat vandaag de kwalificatiepositie het verschil maakte", legt Piastri na afloop van de race uit. "Lewis heeft vandaag laten zien dat als we achter hem hadden gekwalificeerd, we de rest van de avond achter hem vast zouden zitten. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt tussen Mercedes en ons. We moeten dus nog wat werk verzetten voordat we echt voor hen liggen en daarna de stap naar de twee teams voor ons kunnen zetten."

Het gevecht met Hamilton duurde zoals gezegd ronden lang en het ging er soms hard aan toe. Piastri vond het echter geen leuk gevecht. "Dat woord zou ik niet gebruiken, het was eerder frustrerend. Het liet zeker heel wat zwakke punten van ons zien", verklaart de jonge coureur. "Ik voelde me opgelucht toen hij naar de pits en uit de weg ging, maar het was duidelijk dat we er op topsnelheid niet langs konden."

Melbourne wordt ander verhaal

De volgende race op de F1-kalender is die in Melbourne, de thuisrace van Piastri. De 22-jarige coureur is op een steenworp afstand van het circuit geboren. Hij vindt het lastig om te voorspellen hoe McLaren daar voor de dag komt. "Het heeft iets meer langzame stukken dan hier, maar we gaan het wel zien. Hopelijk hebben we een goede race", zegt Piastri nuchter. "Als ik mag kiezen waar ik het goed doe, dan is het wel de thuisrace. Dus ik hoop dat we het goed gaan doen. Als we daar rond dezelfde positie als hier kunnen finishen, dan hebben we het goed gedaan."