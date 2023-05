De Grand Prix van Monaco werd richting de slotfase van de race op zijn kop gezet door de regen. Het begon met enkele druppels in de middensector, maar die sector veranderde al snel in een waterballet. Het was voor de coureurs een pittige uitdaging, aangezien het de rest van het weekend droog was geweest in het prinsdom. Teams haalden de coureurs binnen om de slicks in te wisselen voor de intermediates - of in sommige gevallen de blauwe regenband.

Voor Oscar Piastri was het een nog grotere uitdaging, aangezien het zijn eerste Formule 1-meters in de regen waren. De Australiër hield nauw contact met het team via de boordradio, maar dat leverde ook een spannend moment op. "Volgens mij waren er geen tikjes, maar wel enkele zeer spannende momenten, met name op de slicks", blikt de McLaren-coureur terug op zijn race in Monaco. "Ik had een moment dat ik het knopje voor de radio indrukte, om te kunnen communiceren, maar ik parkeerde de auto midden in de zin bijna in de muur. Dat ga ik de volgende keer dus niet doen. Maar ja, een paar keer dicht langs de muur."

Toen de eerste druppels vielen, reed Piastri achter de Red Bull van Max Verstappen aan. Dat heeft hem door de lastige omstandigheden geholpen, stelt hij. "Ik denk dat het in sommige opzichten heel nuttig was om Max voor me te hebben, want dat was mijn eerste keer op slicks op een regenachtige baan in een Formule 1-auto. Met Max erbij wist ik dat het waarschijnlijk goed zou komen", legt de 22-jarige Australiër uit. "Dat was in sommige opzichten dus best nuttig."

Voordat de twee coureurs de pitstraat opzochten, was Piastri in staat om Verstappen goed te volgen en zelfs dichterbij te komen. De Nederlander worstelde en ontsnapte aan schade toen hij rechtdoor schoot in Portier. "Toen het regende en we op de slicks reden was hij, begrijpelijk, erg voorzichtig. Ik kon hem dus prima bijhouden. Ook na de pitstop voor de intermediates bleven de rode knipperende lichten van de RB19 lang in het vizier van Piastri. "Ik kon hem op de inters best goed bijhouden. Maar toen de baan eenmaal opdroogde en hij zich wat meer op zijn gemak begon te voelen, was hij wel een stuk sneller. In eerste instantie kon ik wel achter hem blijven, dat is het beste wat ik ooit heb kunnen zeggen. Dus dat was leuk."

Piastri hield het hoofd koel en nam uiteindelijk een punt mee voor McLaren met zijn tiende plaats. "Ik ben erg blij met de tiende plaats en een punt. Op Monaco kun je niet om veel meer vragen als je van de elfde plaats start. Daar ben ik dus erg blij mee. We hebben deze race erg goed gemanaged. Eerst op de slicks, daarna hadden we goede communicatie voor de overstap naar de inters. In mijn zesde race in de Formule 1 was dat een behoorlijke leerervaring. Ik hield de auto uit de muren. Ons tempo op de inters zag er ook best goed uit, dat is bemoedigend voor ons allebei", doelt hij op teamgenoot Lando Norris, die negende werd in het prinsdom. "Al met al dus een goede dag."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Monaco