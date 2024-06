Oscar Piastri deelt de tweede startrij voor de Grand Prix van Canada met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, achter George Russell en Max Verstappen op de voorste rij. Het was een bijzonder spannende kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve, waarin Piastri slechts 0,103 seconde toegaf op polesitter Russell en toch genoegen moest nemen met P4.

“Het was enigszins listig. Het was een wat rommelige sessie, maar dat was het voor iedereen”, zei Piastri toen hij in gesprek met de verzamelde media, waaronder Motorsport.com, inging op Q3. “Kijk maar naar George: in Q3 was hij drie tienden langzamer dan in Q2 en toch staat hij op pole. De regen en ook de wind maken het leven ontzettend lastig. Er zijn veel coureurs die zullen zeggen dat ze drie of vier tienden harder hadden gekund en dat je met een perfecte ronde met bijna een halve seconde verschil de pole had kunnen pakken. Ik weet zeker dat vrijwel iedereen dat tegen jullie zal zeggen. P4 is geen slechte plek om van te beginnen, maar wel een beetje pijnlijk als je zo dicht bij de pole bent.”

Piastri hoopt in de race een stap voorwaarts te zetten. “Vooraf had ik er op zich al vertrouwen in dat we het hier goed zouden doen”, vervolgde de Australiër. “Ik heb echter wel geleerd om niet te voorspellen waar we gaan eindigen. Nu we echt vooraan meedoen, gaan we elke keer voor de winst. Natuurlijk gaan we niet elke race winnen, maar ik denk niet dat we nu op iets minder dan de winst moeten mikken. We hebben dit weekend een snelle auto en om in een sessie als deze, waarin een foutje zo is gemaakt, met twee wagens op de tweede rij te staan is een heel goed resultaat. Uiteraard weet ik zeker dat we allebei teleurgesteld zullen zijn dat we niet op de eerste rij staan, maar op een dag als deze is dit een solide resultaat voor het kampioenschap. Dat is wat je nodig hebt.”

Volgens Piastri begint iedereen de wedstrijd met vraagtekens. “In het droge zagen we er competitief uit en in het natte ook. Wat de situatie ook wordt, niemand weet echt wat de banden gaan doen”, aldus Piastri. “De langste stint die men heeft kunnen rijden, is volgens mij zes of zeven ronden. Het maakt me echter niet uit wat voor weer we krijgen. Op papier is het misschien beter als het droog blijft, qua strategie en omdat inhalen dan misschien iets gemakkelijker is. Aan de andere kant: als het nat is, is er een grote kans dat men fouten maakt. Dus ik weet zeker dat het hoe dan ook enerverend zal worden.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada