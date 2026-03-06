Oscar Piastri heeft het beeld verworpen dat McLaren-CEO Zak Brown een 'schurk' zou zijn, nadat fans vorig jaar beweerden dat het team Lando Norris zou hebben bevoordeeld in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1.

De twee McLaren-coureurs vochten het hele seizoen om het kampioenschap. Na vijftien races leidde Piastri nog met 34 punten, maar in de laatste negen races viel hij terug en dat zorgde ervoor dat de uiteindelijke strijd om de titel niet tussen hem en Norris ging, maar tussen Norris en Max Verstappen.

Uiteindelijk ging Norris er met de titel vandoor en dat leidde in Piastri's thuisland Australië tot gefronste wenkbrauwen. Fans van Piastri beweerden dat McLaren liever de Britse coureur als kampioen zag, omdat Norris al van jongs af aan onderdeel uitmaakte van het team, terwijl Piastri pas in de zomer van 2022 overkwam van Alpine.

Lando Norris en Oscar Piastri voorafgaand aan de Australische Grand Prix. Foto door: Jayce Illman / Getty Images

Drie momenten in het afgelopen F1-seizoen wakkerden de discussie aan. Het eerste incident vond plaats tijdens de Italiaanse Grand Prix, waar McLaren Piastri opdroeg om zijn tweede plaats terug te geven aan Norris na een trage pitstop. Vervolgens reed de Brit tijdens de GP van Singapore tegen zijn teamgenoot aan. Ondanks protesten van Piastri kreeg Norris toen niet de opdracht om de positie terug te geven. Tot slot verloor Piastri in Qatar zijn kans op de overwinning door een strategische fout van het team, al kostte een andere beslissing Norris daar ook een podiumplaats.

De situatie leidde er zelfs toe dat een Australische politicus een week na de race in Qatar beweerde dat McLaren bevooroordeeld was tegen Piastri en hem zo de titel had gekost. Brown noemde die uitspraken destijds "ongeïnformeerd." Volgens McLaren probeerde het team het hele seizoen vast te houden aan de zogenoemde papaya rules: een beleid waarbij beide coureurs gelijk worden behandeld. Die aanpak blijft naar verwachting ook in 2026 van kracht.

Toen Piastri voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne werd gevraagd naar het beeld dat Brown in Australië een 'schurk' zou zijn geweest, reageerde de 24-jarige coureur duidelijk. "Mijn relatie met Zak is heel goed en ik denk dat die alleen maar sterker is geworden naarmate we elkaar langer kennen. Hij is iemand met wie je veel plezier kunt hebben en het is gewoon fijn om hem om je heen te hebben. Mijn relatie met Zak is goed."

De Australiër erkende wel dat McLaren als team in 2025 moeilijke momenten kende. "Als team – niet per se Zak en ik – hebben we vorig jaar uiteraard moeilijke momenten gehad, zoals elk team. Maar ik denk dat onze relatie daar alleen maar sterker door is geworden."

Piastri zegt bovendien niets te zien in adviezen van buitenaf die hem oproepen vaker teamorders te negeren om te voorkomen dat hij de rol van tweede coureur achter Norris krijgt. Volgens de coureur uit Melbourne zou dat op de lange termijn juist schadelijk zijn, omdat het doel is om structureel kansen te krijgen om bij McLaren voor de titel te vechten. Diezelfde houding werd en wordt ook gedeeld door Norris, die in 2025 eveneens meerdere keren teamorders opvolgde. Daardoor verliep de interne titelstrijd bij McLaren opvallend harmonieus. "We zullen altijd racen in het belang van het team", aldus Piastri. "Ik denk dat we altijd de vrijheid hebben gehad om ook voor ons eigen resultaat te racen. Misschien hebben we op sommige momenten niet altijd de perfecte beslissing genomen, maar voor mij is het belangrijkste dat daar nooit een slechte bedoeling achter zat."

"Ik denk dat een van de snelste manieren om ervoor te zorgen dat je geen kampioen wordt, is door tegen je eigen team in te gaan", beëindigde Piastri voor eens en voor altijd de discussie. "Dat lijkt me geen heel verstandige zet. Maar we hebben zeker gesprekken gehad en gewerkt aan dingen die we dit jaar beter kunnen doen."

