Piastri pakte als rookie overtuigend de Formule 2-titel, nadat hij in de voorgaande twee seizoenen al het Formule 3- en Formule Renault Eurocup-kampioenschap won. De Australische coureur wordt gezien als een van de grootste talenten van de afgelopen jaren. Toch moet de 20-jarige Piastri in 2022 een jaar aan de zijlijn spenderen, aangezien er geen stoeltjes vrij waren in de Formule 1. De F2-kampioen zat al bij Alpine in het opleidingsprogramma en heeft voor komend seizoen promotie gemaakt naar een als rol als officiële reserverijder. Dit betekent dat Piastri naar alle F1-races gaat, maar ook simulatorwerk zal doen.

De overcapaciteit bij Alonso en Ocon is indrukwekkend Oscar Piastri

Ondanks het uitblijven van een vast racezitje, verwacht de Australiër genoeg te leren van de Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon. "Ik weet wel zeker dat het geen verloren jaar wordt. Ik had natuurlijk dolgraag op de grid gestaan, maar er zijn nu veel dingen waar ik aan kan gaan wennen", stelt Piastri, die onder andere het drukke reisschema opnoemt. "Het is een voordeel hieraan te kunnen wennen, zonder daarbij de druk te voelen van het moeten rijden. Ik kan ook rustig naar Fernando en Esteban gaan luisteren en zien hoe de nieuwe auto wordt doorontwikkeld. Met al mijn werk in de simulator kan ik proberen mijn steentje hieraan bij te dragen."

Komend seizoen zal Piastri ook diverse malen de 2021-auto van Alpine aan de tand voelen om zich voor te bereiden op een eventueel volledig jaar in de Formule 1. Volgens de Australiër is het rijden echter niet noodzakelijk om als coureur nog completer te worden en om op F1-niveau te leren werken met de engineers. "Naast het rijden zijn er nog veel andere zaken die een Formule 1-coureur succesvol maken. Een van de belangrijkste onderdelen in mijn rol, is om zoveel mogelijk te leren van Fernando en Esteban. Leren hoe zij bepaalde zaken aanvliegen en welke suggesties ze geven aan de engineers", vervolgt Piastri, die lovende woorden heeft over zijn collega's. "De overcapaciteit die zij hebben om na te denken over wat er veranderd kan worden aan de auto buiten het rijden om, is indrukwekkend. Door dit soort zaken kan ik zelf ook vooruit gaan. Dit zijn dingen waarbij je fysiek niet wordt aangesproken. Het gaat zeker een belangrijk onderdeel worden [in 2022].