In de eerste Formule 1-kwalificatiesessie op Imola hinderde Oscar Piastri de aangesnelde Kevin Magnussen. Laatstgenoemde was daar zeer ontsteld over en liet over de boordradio zijn ongenoegen horen. Het hinderen had grote gevolgen voor Magnussen, die mede door dat moment niet door Q1 kwam. De stewards maakten kort na het incident bekend het te gaan onderzoeken vanwege vermeend hinderen van Piastri. Een paar uur na afloop van de sessie is het resultaat van het onderzoek bekendgemaakt: de rijder krijgt drie plaatsen gridstraf voor de Grand Prix. Daardoor mag de McLaren-coureur niet meer vanaf P2 de race beginnen, maar neemt hij de vijfde startpositie op de grid in.

De stewards konden zich vinden in de verklaring van Piastri dat het lastig is om op de plek waar het incident gebeurde ruimte te geven, maar zijn wel van mening dat McLaren iets aan te rekenen valt. Uit het onderzoek bleek namelijk dat het team te laat was met het waarschuwen van de jonge Australiër. Daarbij merken de stewards op dat andere coureurs op die positie wel uit de weg gingen voor de aangesnelde concurrenten. Het resultaat is dus een straf van drie plekken voor de race van zondag.

Teambaas Andrea Stella laat tegenover onder andere Motorsport.com weten de bevindingen van de stewards te accepteren. "We moeten dit respecteren en ons eigen handelen verbeteren. Hopelijk kunnen we morgen deze posities weer terugpakken die we nu verloren hebben", aldus een duidelijke Italiaan.

Zondag om 15.00 uur start de Formule 1 Grand Prix van Imola.