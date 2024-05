Oscar Piastri was goed onderweg in de Grand Prix in Miami, waarna hij in een hevig gevecht met Ferrari-coureur Carlos Sainz verwikkeld raakte. Dat gevecht werd op het scherp van de snede gevochten, waarbij de stewards ook regelmatig aan het werk werden gezet. Uiteindelijk raakten de coureurs elkaar bij een inhaalactie van Sainz, waarbij de voorvleugel van Piastri beschadigd raakte. Laatstgenoemde moest een nieuwe vleugel halen en kan daarmee een topklassering vergeten, Sainz kan zijn weg vervolgen.