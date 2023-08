Piastri: Vechten voor F1-podiums was begin 2023 een verre droom

McLaren liet vooraf het huidige Formule 1-seizoen al weten dat het de doelen met de ontwikkeling van de auto niet had gehaald en daardoor met een flinke achterstand aan 2023 begon. Voor rookie Oscar Piastri leek dit een jaar in het achterveld te worden. De Australiër scoorde in de eerste negen races slechts vijf punten, terwijl zijn meer ervaren teamgenoot Lando Norris het niet veel beter deed. Maar in Woking zaten ze de afgelopen tijd allesbehalve stil. Kort voor de zomerstop werden beide auto's voorzien van nieuwe onderdelen en dat bracht het duo een hoop meer snelheid. Norris scoorde in Groot-Brittannië en Hongarije podiumplekken, terwijl Piastri in de Belgische sprintrace tweede werd.

De Australische McLaren-coureur blikt terug op zijn eerste seizoenshelft in F1. Het resultaat in Spa was volgens Piastri begin dit jaar nog een verre droom. "Aan het begin van het jaar dachten we dat dergelijke resultaten alleen haalbaar waren als andere wagens zouden uitvallen", zegt hij. "Het leek, toen het jaar eenmaal bezig was, onhaalbaar om te strijden voor de top-drie, maar de afgelopen tijd, is het gelukt en dat is best opmerkelijk. Het voelt voor mij geweldig, het is een goede motivatie als je weet dat je het goed kan doen en het is fijn als je weet dat de auto goed genoeg is voor de top-drie."

De nuchtere F1-rookie laat zich echter niet meeslepen door zijn eerste succes in de koningsklasse. Hij zegt dat zijn resultaat in België niets verandert aan het feit dat hij nog een lange weg te gaan heeft om het maximale uit de auto en zichzelf te halen. "Ik heb nog veel te leren en moet nog wat zaken op de rit krijgen, dus er verandert niet veel. Maar als je met een trofee of sprintplakkaat vertrekt, dan is dat cool. Ik hoop dat we hier nog meer van winnen en op deze manier doorgaan."

Na twaalf Grands Prix is Piastri tevreden met zijn optredens. De prioriteit ligt nu bij het indammen van het maken van fouten. "Ik ben blij waar ik sta. Ik geloof dat het seizoen voor het grootste deel redelijk goed is verlopen", vervolgt hij. "Er zijn natuurlijk fouten gemaakt of momenten geweest die ik graag opnieuw had willen doen. Achteraf is het echter makkelijk om dit soort dingen te zeggen. Ik ben blij waar ik rijd. Er is nog veel te verbeteren en te leren. Ik heb in ieder geval een rappe teamgenoot om van te leren. Alleen al het feit dat hij mijn maatstaf is, zorgt ervoor dat ik op snelheid kom."

Video: Piastri finisht Belgische sprintrace achter Verstappen als tweede