Piastri schittert weer in België, maar moet zege F1-sprintrace aan Verstappen laten

Oscar Piastri vertrok de uitgestelde sprintrace als tweede, achter polesitter Max Verstappen. Na een aantal ronden achter de safety car achtte de wedstrijdleiding de omstandigheden veilig genoeg en liet het veld los. De McLaren-coureur besloot meteen naar binnen te duiken om intermediates op te halen en was overigens niet de enige. Verstappen kwam een rondje later binnen, waardoor Piastri voor het eerst aan de leiding ging van een F1-race. De Red Bull-coureur was echter een maatje te groot en na de tweede safety car was de Nederlander Piastri al snel voorbij.

De Australiër is blij met het getoonde tempo. "We hebben ons best gedaan. Op het moment dat de (eerste) safety car verdween, doken we naar binnen en we gingen daarna nog een paar rondjes aan de leiding. Ik deed mijn best, maar was geen match voor Max", opent Piastri meteen na afloop. "Het is wel fijn om tweede te worden. Ik denk dat, los van Max, ons tempo best wel goed was. Wederom alle lof voor het team. Onze laatste drie weekends zijn behoorlijk speciaal in vergelijking met waar we eerder stonden, dus ik kan het team niet genoeg bedanken voor de auto. Er ligt nog werk om echt naar de top door te stoten, maar het is al een stuk fijner om hier nu te zijn. Ik ging daarnaast voor het eerst aan de leiding, deze dag vergeet ik niet meer."

In eerste instantie leek de neutralisatie naar aanleiding van het uitvallen van Fernando Alonso in het voordeel van Piastri, iets dat de jonge coureur zelf ook dacht. "Ik had het idee dat de safety car in mijn voordeel zou zijn, aangezien er dan minder rondjes waren om hem achter me te houden", vervolgt hij. "Ik had het idee dat mijn herstart prima was, maar ik kon hem niet achter me houden op het rechte stuk. Daar ligt dus nog werk, maar ik ben blij met deze punten. Dit is de eerste keer dat ik op een soort van podium sta... ik weet niet precies wat dit is. Het is in ieder geval mijn eerste top-drie in een soort van race. Ik geniet ervan en hopelijk hebben we morgen ook een sterke wedstrijd."

Video: Piastri verliest leiding aan Verstappen kort na tweede herstart