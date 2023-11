Van tevoren was al duidelijk dat het in Las Vegas een lastig karwei zou worden voor het team van McLaren. Dit werd nog maar eens pijnlijk duidelijk tijdens de kwalificatie, waar Lando Norris en Oscar Piastri zich respectievelijk op de zestiende en negentiende positie positioneerden. De Britse coureur belandde al na drie ronden hard in de betonnen muur, terwijl het bij zijn teamgenoot voortvarender ging. Eerst manoeuvreerde de Australiër zich door de chaos in bocht één, waarna hij een uitstekende inhaalrace kon inzetten. Deze werd in ronde zeventien gehinderd door een touché met Lewis Hamilton, waardoor de 22-jarige coureur genoodzaakt was om een nieuwe voorvleugel te halen. Zijn team koos bij deze vroege pitstop om hem nogmaals op de harde band te zetten. Om deze reden moest de McLaren-coureur in de slotfase van de race zijn P4 inleveren om te voldoen aan het bandenreglement.

Piastri kon zich terugvechten tot P10 en nam nog een tweede punt mee door de snelste ronde van de race te rijden, maar zal toch een vieze nasmaak aan de race overhouden. Gevraagd door Motorsport.com of hij met een andere strategie meer uit de race had kunnen halen, antwoordt de Australiër: “Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de timing van de safety car was eigenlijk perfect voor de coureurs die op de mediums startten. Kijk maar naar [Esteban] Ocon, het kwam voor hem perfect uit. Ik had gewild dat de regel van twee verschillende bandencompounds niet bestond, maar het ging vandaag beter dan verwacht”, beaamt Piastri.

De race pace van de Australische coureur was beduidend sneller dan zijn kwalificatiesnelheid. Na de herstart van de race was hij zelfs in staat enige tijd in de kielzog van Red Bull-coureur Sergio Perez te blijven. “We moeten begrijpen waar dat verschil vandaan komt”, vertelt Piastri. “Veel teams leken hele andere prestaties te leveren vergeleken met de kwalificatie. Van Williams verwachtten we dat ze snel zouden zijn en dat waren ze ook niet. We hebben wat huiswerk te doen, maar het voelt alsof ik iets meer dan P10 verdiende.”

Incident met Hamilton

Piastri gaat in op het incident met Lewis Hamilton, waar laatstgenoemde een lekke band aan overhield en ver terugzakte. De wedstrijdleiding beoordeelde het als een race-incident, iets waar de zevenvoudig wereldkampioen zich in kon vinden. “Het was een beetje een ongemakkelijk moment”, legt de 22-jarige coureur uit. “We hadden ons allebei niet echt aan de bocht toegewijd, en toen deden we het op het laatste moment allebei. Ik probeerde me terug te trekken, maar daardoor vonden we elkaar in het midden [van de bocht]. Ik hield er een lekke band aan over.”

Volgens de McLaren-coureur had het geen grote impact op zijn raceverloop. “Wel was het interessant geweest om te kijken of een eenstopstrategie had gewerkt, maar dat is altijd lastig inschatten. Dan waren we net als Pierre Gasly het haasje geweest. Er ging bij veel mensen veel fout deze race, en helaas zat ik hetzelfde schuitje. Het was voor iedereen een lastig weekend, maar qua performance was ik veel, veel gelukkiger dan vrijdag”, concludeert Piastri.