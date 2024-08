Piastri vindt het nog te vroeg voor rol als tweede viool

Lando Norris is momenteel de grootste uitdager van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. De Brit staat nog altijd 70 punten achter de WK-leider, maar McLaren verkeert de laatste tijd in een uitstekende vorm. Norris zal wel alle kansen maximaal moeten benutten om nog aanspraak te maken op de hoofdprijs. Dat resulteert in de vraag of McLaren teamorders moet uitvaardigen en Norris moet bombarderen tot de overduidelijke eerste rijder. Piastri staat immers op 116 punten achterstand van Verstappen.

Het team uit Woking benadrukt dat het in deze fase van de strijd nog altijd niet wil ingrijpen. De rijders moeten zelf maar bepalen wanneer de tijd rijp is om elkaar te helpen. Piastri benadrukt dat hij graag zijn steentje bijdraagt wanneer dat nodig is, maar stelt dat dat nu nog te vroeg is: “Ik ga nog steeds de weekenden in om te proberen de races te winnen. We [McLaren] staan nog altijd op achterstand in het constructeurskampioenschap en ik wil ervoor zorgen dat we die titel winnen. De beste manier waarop ik daaraan kan bijdragen, is door te proberen de race te winnen. Het gat tussen Lando en Max is natuurlijk nog erg groot. En mijn achterstand is zelfs nog groter, maar het is niet onmogelijk. Dus we bekijken het per weekend en per geval.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, en Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

De jonge Australiër sluit niet uit dat hij later in het jaar plaatsmaakt als dat nodig is, maar ziet dat nu nog niet zitten: “Als het gat tussen Lando en Max significant kleiner wordt, en ik niet te veel in beeld ben, dan ben ik me ervan bewust dat men me gaat vragen om te helpen. Maar met dit gat, hoe het op dit moment staat, is het daar nog veel te vroeg voor. Ik wil uiteindelijk ook races winnen. Maar als ik de vraag krijg, ben ik meer dan bereid om te helpen.”

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft al meerdere malen benadrukt dat hij niet van plan is om in deze fase teamorders uit te vaardigen. Hij denkt dat het niet goed is voor de sfeer binnen zijn team: “Onze aanpak is om fair te zijn, om op integere wijze te racen. En ik blijf zeggen dat ik geen enkele coureur ken die op basis van zijn contract de eerste rijder wil zijn. Alle coureurs willen eerste rijder zijn omdat ze snel zijn op de baan. Er zijn nog negen races te gaan. Als we nu al een eerste rijder aanwijzen, wat moeten we dan doen? Alle aandacht uit laten gaan naar die rijder? Dat is geen gezonde manier.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

De Italiaan erkent wel dat er in bepaalde gevallen beslissingen genomen kunnen worden die in het voordeel van Norris zijn: “Voor elke race analyseren we de situatie. In fiftyfifty-situaties, of in situaties waarin Lando misschien iets meer steun van het team nodig heeft, zullen we dat aan hem geven. Maar Oscar hoort ook bij het team. Het team moet niets doen wat onredelijk is voor Oscar. We doen dit samen.”