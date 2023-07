Oscar Piastri smaakmaker tijdens F1-kwalificatie voor GP België

Kort voor de start van de Formule 1-kwalificatie op Spa-Francorchamps, kwam het met bakken uit de hemel. Uiteindelijk dreven de grijze wolken weg en maakten deze plaats voor blauwe luchten en zelfs de zon. Het zorgde ervoor dat de baan in rap tempo opdroog, maar het was met name in Q1 nog lang niet droog genoeg voor slicks. Met uitstel van tien minuten werd de kwalificatie om 17.10 uur in gang geschoten en al snel bleek dat Oscar Piastri aardig overweg kon met de listige omstandigheden.

De Australiër, die eerder deze maand op Silverstone de derde startplek bemachtigde voor de Britse Grand Prix, sloot het openingsdeel met een zevende tijd af. Hij bleef daarmee teamgenoot Lando Norris ver voor, die op zijn beurt door het grind was gegaan en daarbij zijn auto had beschadigd. In Q2 begon het asfalt verder op te drogen en werd de switch naar slicks gemaakt. Piastri liet razendsnelle sectortijden noteren en sloot dit deel als snelste af. In Q3 bleven de intermediates definitief in de rekken en werden al vanaf de start droogweerbanden op de wagens gemonteerd. De McLaren-coureur besloot de kwalificatie met de zesde tijd, maar mag door de gridstraf voor Max Verstappen de race zondag als vijfde aanvangen, vóór Norris.

"Ik voelde me zeer op m'n gemak in deze listige omstandigheden", opent Piastri na de sessie. "Het steeds droger worden van het circuit was in bepaalde opzichten juist een belemmering voor me. Ik heb hier nooit eerder met een F1-auto op een droge baan gereden. Je wilt dan nooit te laat remmen, helemaal omdat het naast de racelijn nog nat was. Daar heb ik het denk ik wel wat laten liggen, maar het is alsnog een goed resultaat."

"Er zat natuurlijk meer in, maar dit is een baan waarop je kan inhalen en dat maakt wel een verschil", vervolgt hij. "Laten we zien wat we kunnen klaarspelen. We hebben nog een kwalificatie en sprintrace te gaan. Ik denk dat we vertrouwen mogen hebben in ons tempo. De auto is goed. Ferrari ziet er wel sterker uit. Er vechten niet twee teams voor de tweede plek, maar misschien wel drie of vier. Het gaat tricky worden, maar ik verwacht het zaterdag opnieuw goed te doen."

Video: Piastri bemachtigt vijfde startplek voor GP België na gridstraf Verstappen