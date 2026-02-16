Piastri: "Slechte start kan je in F1 2026 wel zeven posities kosten"

De startprocedures in de Formule 1 zorgen sinds het begin van de wintertest van vorige week voor discussie, omdat ze door het verdwijnen van de MGU-H aanzienlijk complexer zijn geworden.

Coureurs moeten hun motor nu minstens tien seconden op toeren houden om het vereiste turboniveau te bereiken. Timen zij dat verkeerd, dan riskeren ze een slechte start of schakelt de auto zelfs over op anti-stall. Dat gebeurde vrijdag in Bahrein bij Franco Colapinto, die bijna in de muur langs het rechte stuk bij start en finish spinde. Daarmee werd duidelijk dat de starts nog lang niet zo soepel verlopen als vóór deze reglementswijziging.

"Iedereen zal iets anders nodig hebben voor de start en eerlijk gezegd weet ik niet zeker of iemand van ons al precies weet wat dat is", stelt Oscar Piastri. "Ik denk dat we wel een globaal idee hebben en dat we uiteindelijk een manier zullen vinden om goed te starten. Vorig jaar zat het verschil tussen een goede en een slechte start vooral in een beetje wielspin of een mindere reactietijd."

Oscar Piastri stelt dat de starts dit jaar meer op die van de Formule 2 kunnen lijken. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Dit jaar kan het eerder lijken op een Formule 2-start, waarbij je bijna in anti-stall terechtkomt. Dan verlies je niet alleen vijf meter, maar kun je meteen zes of zeven plaatsen kwijt zijn als het misgaat", meent de McLaren-coureur.

Groter probleem achteraan

Voor coureurs achteraan op de grid kan het probleem zelfs groter worden, omdat zij onder de huidige procedure mogelijk niet eens de benodigde tien seconden krijgen om de turbo volledig op toeren te brengen. De start van de race vindt immers plaats binnen iets meer dan vijf seconden vanaf het moment dat de laatste coureur zijn startplek heeft ingenomen.

De situatie roept ook veiligheidszorgen op. McLaren-teambaas Andrea Stella pleitte daarom voor "noodzakelijke" aanpassingen, een standpunt waar Piastri zich bij aansluit. "De starts moeten worden aangepakt", aldus Piastri. "Zoals we allemaal hebben gezien, is het nu een behoorlijk ingewikkeld proces om überhaupt een veilige start te maken, laat staan een competitieve."

"Het is iets waar we het tussen nu en Melbourne zeker over zullen hebben, want er zijn genoeg onderwerpen die aandacht vragen. Starts, inhalen - ook dat zal zeker anders zijn. DRS vormde vroeger simpelweg een voordeel dat je kon gebruiken om snelheid te winnen. Nu moet je met de energieboost eerst extra energie terugwinnen en die vervolgens inzetten, wat door sommige regels niet altijd even eenvoudig is."

"Alle fabrikanten zullen hun systemen daarom verder optimaliseren om te bepalen hoe ze alles het beste kunnen verdelen en hoe ze inhalen zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Eerlijk gezegd lijkt het volgen van andere auto’s sterk op vorig jaar, wat me niet echt verrast, maar er zijn zeker nog veel zaken om te bespreken en aan te pakken vóór Melbourne."

De teams verwachten veel van deze onderwerpen woensdag te bespreken tijdens de vergadering van de F1 Commission, die plaatsvindt tijdens de tweede testweek in Bahrein, in aanloop naar de seizoensopener in Australië van 6 tot en met 8 maart.