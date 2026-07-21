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Piastri slaat FP1 over voor rookie-optreden tijdens F1-weekend in Hongarije

Oscar Piastri, Franco Colapinto en Oliver Bearman slaan alle drie de eerste vrije training tijdens de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1 over, terwijl teams aan hun rookie-verplichtingen voldoen

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Leonardo Fornaroli, reservecoureur, McLaren

McLaren-junior Leonardo Fornaroli krijgt zijn tweede kans van 2026 om deel te nemen aan een grand prix-weekend, als vervanger van Oscar Piastri in VT1 op de Hungaroring.

De hoog aangeschreven Italiaan, die de regerend F2-kampioen is, nam vorige maand in Barcelona de MCL40 van Lando Norris over en krijgt nu zijn tweede trainingsoptreden met het team tijdens de Grand Prix van Hongarije van dit weekend, waarbij hij de cockpit van Piastri overneemt.

Het is een belangrijk weekend voor zowel Fornaroli als McLaren, aangezien het team een aanzienlijk pakket upgrades meeneemt naar Budapest in een poging verder in te lopen op Mercedes, terwijl de SF-26 van Ferrari ook een snellere auto is gebleken dan de McLaren in de bochten.

McLaren is uiterst onder de indruk van Fornaroli, waarbij teambaas Andrea Stella de afgelopen weken bevestigde dat de formatie uit Woking kijkt naar kansen voor de 21-jarige elders op de grid. Fornaroli wordt de laatste tijd in verband gebracht met het tweede zitje bij Haas naast Oliver Bearman, terwijl de langetermijntoekomst van de zittende Esteban Ocon momenteel onduidelijk is.

Bearman zal ook VT1 in Budapest overslaan, aangezien Haas Toyota-protegé Ryo Hirakawa inzet.

Ondertussen krijgt Alpine-reservecoureur Paul Aron zijn derde VT1-optreden van het jaar. Na twee sessies op huurbasis bij Audi, in Barcelona en Oostenrijk, vervangt Aron Franco Colapinto bij Alpine in VT1.

F1-teams zijn reglementair verplicht om gedurende het seizoen rookiecoureurs in te zetten in vier VT1-sessies, twee per auto.

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