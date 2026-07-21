Piastri slaat FP1 over voor rookie-optreden tijdens F1-weekend in Hongarije
Oscar Piastri, Franco Colapinto en Oliver Bearman slaan alle drie de eerste vrije training tijdens de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1 over, terwijl teams aan hun rookie-verplichtingen voldoen
McLaren-junior Leonardo Fornaroli krijgt zijn tweede kans van 2026 om deel te nemen aan een grand prix-weekend, als vervanger van Oscar Piastri in VT1 op de Hungaroring.
De hoog aangeschreven Italiaan, die de regerend F2-kampioen is, nam vorige maand in Barcelona de MCL40 van Lando Norris over en krijgt nu zijn tweede trainingsoptreden met het team tijdens de Grand Prix van Hongarije van dit weekend, waarbij hij de cockpit van Piastri overneemt.
Het is een belangrijk weekend voor zowel Fornaroli als McLaren, aangezien het team een aanzienlijk pakket upgrades meeneemt naar Budapest in een poging verder in te lopen op Mercedes, terwijl de SF-26 van Ferrari ook een snellere auto is gebleken dan de McLaren in de bochten.
McLaren is uiterst onder de indruk van Fornaroli, waarbij teambaas Andrea Stella de afgelopen weken bevestigde dat de formatie uit Woking kijkt naar kansen voor de 21-jarige elders op de grid. Fornaroli wordt de laatste tijd in verband gebracht met het tweede zitje bij Haas naast Oliver Bearman, terwijl de langetermijntoekomst van de zittende Esteban Ocon momenteel onduidelijk is.
Bearman zal ook VT1 in Budapest overslaan, aangezien Haas Toyota-protegé Ryo Hirakawa inzet.
Ondertussen krijgt Alpine-reservecoureur Paul Aron zijn derde VT1-optreden van het jaar. Na twee sessies op huurbasis bij Audi, in Barcelona en Oostenrijk, vervangt Aron Franco Colapinto bij Alpine in VT1.
F1-teams zijn reglementair verplicht om gedurende het seizoen rookiecoureurs in te zetten in vier VT1-sessies, twee per auto.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Piastri slaat FP1 over voor rookie-optreden tijdens F1-weekend in Hongarije
Schumacher boekt beste IndyCar-resultaat met achtste plaats in Nashville
F2-titelstrijd krijgt vorm na sterk optreden F1-junioren op Spa
Malukas na inhaalrace van laatste naar derde in Nashville: “Nooit zo hard gereden”
Toyota wijst Ferrari aan als topfavoriet voor zege 24 uur van Le Mans
Wie rijdt er in VT1 in Mexico? Deze negen F1-rookies krijgen hun kans
Haas naar thuiscircuit Toyota voor F1-test met Japanse coureurs
"Het is waardeloos" – Piastri stelt dat F1-grid in 2026 deels wordt bepaald door computers
F1-update: Max Verstappen moest ‘vliegtuigcrash’ voorkomen op Spa, motorisch probleem Russell
Waarom er bij Red Bull geen snelle oplossingen zijn voor de frustraties van Max Verstappen
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa
Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties