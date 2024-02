Na drie volle Formule 1-testdagen worden door de teams en de coureurs de eerste voorzichtige conclusies getrokken. Er heerst vooral veel optimisme, maar ook realisme. Ook McLaren-coureur Oscar Piastri waagt zich aan een inschatting en denkt dat zijn werkgever in ieder geval twee teams voor zich moet dulden. "Het is duidelijk dat we nog wat werk moeten verzetten voordat we Red Bull bij kunnen houden. Ferrari lijkt op dit moment ons ook een stap voor te zijn."

Dat McLaren volgens Piastri achter deze twee teams staat, is voor de jonge Australiër niet geheel verrassend. "Het is niet helemaal onverwachts dat we hier zouden staan. We zijn wel optimistisch, maar we weten nu nog niet waar de rest staat. Dat gaan we wel zien", vertelt hij nuchter. Over de prestaties van de MCL38 is de 22-jarige coureur te spreken. "We hebben een goede basis waar we op kunnen bouwen. Als we dezelfde progressie tijdens het seizoen kunnen laten zien als vorig jaar, dan hoop ik dat we aan het einde van het jaar voor podiumplaatsen en overwinningen kunnen gaan." Piastri kwam tijdens de vrijdagse testsessie in Bahrein tot een achtste tijd en met 91 rondjes was hij op Alexander Albon na de productiefste coureur.

Het optimisme is gezien de testdagen best opvallend. McLaren kende niet echt soepele testdagen. Enkele problemen zorgden ervoor dat de renstal regelmatig het eigen runplan meerdere keren om moest gooien. Ook Piastri ziet dat het niet allemaal van een leien dakje ging. "Wij hadden een paar technische problemen, maar ook het circuit had een paar problemen", waarmee de enkelvoudig sprintrace-winnaar op de loszittende putdeksels doelt. "Dus van twee kanten ging het niet soepel. Het is wel fijn dat de laatste sessie vanmiddag het soepelst verliep. We reden veel rondjes en dat is voor mij en voor het team iets goeds."

Ondanks dat de testdagen dus niet zonder problemen verliepen, denkt Piastri wel dat zijn team klaar is voor het nieuwe seizoen. "We hebben een goede vorm te pakken en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ben benieuwd waar we allemaal staan", besluit de McLaren-rijder. Heel lang hoeft de jongeling niet te wachten om daar achter te komen, over een week begint het seizoen in Bahrein.