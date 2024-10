Piastri reageert op uitspraken Verstappen: "Max zegt altijd wat hij denkt"

Met nog zes raceweekenden voor de boeg zijn beide wereldtitels in de Formule 1 nog te vergeven. McLaren heeft de touwtjes bij de constructeurs inmiddels in handen, maar het team uit Woking heeft sinds enkele maanden ook het geloof dat de rijderstitel wellicht haalbaar is. Het besef heeft na de Italiaanse Grand Prix in Monza geleid tot een herziening van de zogenaamde 'Papaya Rules'. Teambaas Andrea Stella heeft laten weten dat Lando Norris voorlopig 'prioriteit geniet' en dat Oscar Piastri indien nodig dus een ondersteunende rol moet vertolken.

Max Verstappen heeft tijdens een exclusief interview met Motorsport.com laten weten dat Piastri daar eigenlijk te goed voor is en dat de Australiër in essentie helemaal geen tweede coureur is. "Nee, absoluut niet. Dat is hij zeker niet en dat zou ik als ik hem was ook nooit accepteren." Opgemerkt dat het allemaal om de 'Papaya Rules' draait, vervolgde Verstappen: "Tuurlijk, maar als er niets in je contract staat, dan hoef je je daar ook niet per se aan te houden. Maar dat is niet mijn ding. Ik wil alleen maar zeggen dat Oscar een hele goede Formule 1-coureur is die het niet verdient om op de tweede plek te worden gezet."

Het zijn woorden die Oscar Piastri logischerwijs ook ter ore zijn gekomen als hij er tijdens de mediadag in Austin naar wordt gevraagd. "Max is altijd erg rechtdoorzee en eerlijk. Hij zegt wat hij denkt. Dat weten we allemaal. Maar persoonlijk zie ik het niet als een nummer één of nummer twee binnen ons team. Het gaat er vooral om of ik zelf goed genoeg presteer en zelf dingen kan afdwingen. Baku was in dat opzicht het perfecte voorbeeld. Dat was een goed voorbeeld van dat ik dit seizoen niet per se alles hoef op te geven voor Lando", duidt hij op zijn eigen overwinning in Azerbeidzjan.

"Het is niet zo simpel dat we nu een nummer één en een nummer twee zouden hebben. Uiteindelijk hebben we allebei nog steeds dezelfde auto", vervolgt de Australiër zijn perspraatje met onder meer Motorsport.com. "Tijdens het vorige raceweekend in Singapore heeft Lando het simpelweg beter gedaan dan ik en daardoor won hij de race. Ik waardeer de steun van Max, maar dat [over een nummer twee-rol] is niet helemaal hoe ik het voel", sluit de McLaren-coureur met een lach af. Piastri bezet in pas zijn tweede F1-seizoen overigens de vierde plek in het kampioenschap, 94 punten achter Verstappen.

Video: De mediadag in Austin uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update